Juan F. Quintero sorprende en Argentina con nueva ‘arma’; la usó en doblete con River Plate

Juan Fernando Quintero le dio el triunfo 2-0 a River Plate sobre Gimnasia y Esgrima de La Plata gracias a los golazos que marcó en cumplimiento de la segunda fecha de la Liga de Argentina, en la que se llevó todos los aplausos.

El antioqueño, que es capitán del elenco de la franja cruzada, abrió el marcador con una fuerte definición de tiro libre y cerró su actuación volviendo a mandar el balón al fondo de la red luego de una jugada colectiva dentro del área.

De esta manera, se quedó con el premio a estrella del partido y ratificó su buen inicio de temporada, ya que en la jornada anterior había contribuido con una asistencia para la victoria 0-1 de visitante frente a Barracas Central.

“‘Juanfer’ fue el mejor porque tiene el pase en cortada justo, el amague que desordena a una defensa y el talento necesario para abrir un partido si los delanteros no aparecen”, manifestó sobre el paisa el canal argentino TyC Sports luego de su doblete.



De hecho, el medio lo calificó con 9 puntos por su desempeño en el encuentro que dejó a River en lo más alto de la tabla de posiciones con 6 puntos de 6 posibles. Sin embargo, su renovado repertorio no pasó desapercibido y fue merecedor de un capítulo especial.



Nueva ‘arma’ de Juan Fernando Quintero en River Plate

El reportero argentino Ernesto Provitilo, especializado en información de River para TyC, destacó en sus apreciaciones la 'carta' que el mediocampista colombiano ‘estrenó’ en el estadio Monumental de Buenos Aires para sus 2 goles.

Publicidad

Según apuntó en la web del canal argentino, el creativo de 33 años de edad, sorprendió a propios y extraños con la fuerza que ahora le imprime a la pelota, ya que su sello era la sutileza y la precisión a la hora de impactar el esférico.

Su violento remate, usado para sus 2 goles, es considerado como una nueva arma en su menú de posibilidades para resolver en el terreno de juego.

Publicidad

“No solo fue la figura por su primer gol, que fue un golazo (fíjense que ‘Juanfer’ le está agregando potencia a la dirección en los remates)”, apuntó el comentarista.

🖼️🖌️ La obra de Juanfer, desde la tribuna 🎥 pic.twitter.com/bvbyhWkr9j — River Plate (@RiverPlate) January 29, 2026

Y agregó: “Definición quirúrgica en el segundo gol, golazo (fíjense que otros volantes le pegaban con una pantufla hasta hace poco)”.

De esta manera, el popular ‘Quinterito’ está mostrando una faceta renovada, con la que está descrestando en el sur del continente americano.

Resta esperar cómo continuará su racha en la visita a Rosario Central el domingo primero de febrero a las 7:30 p. m., hora colombiana, en la tercera fecha del campeonato.