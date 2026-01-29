Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Golazos de Juan Fernando Quintero y confesión en River Plate; "tengo la gasolina"

Golazos de Juan Fernando Quintero y confesión en River Plate; "tengo la gasolina"

River Plate venció 2-0 a Gimnasia y Esgrima de la Plata con doblete del colombiano Juan Fernando Quintero, quien se mostró muy optimista e ilusionado en charla con la prensa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de ene, 2026
Comparta en:
Juan Fernando Quintero, '10' de River Plate.
Juan Fernando Quintero, '10' de River Plate.
Getty Images,

Publicidad

Publicidad

Publicidad