Golazos de Juan Fernando Quintero y confesión en River Plate; "tengo la gasolina"

River Plate mantuvo puntaje ideal en dos jornadas del Torneo Apertura del fútbol argentino tras su victoria como local por 2-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, gracias a un doblete del colombiano Juan Fernando Quintero.

En su primera presentación oficial del año ante su público, el equipo de Marcelo Gallardo ganó con autoridad en un partido que tuvo tres expulsados: el uruguayo Matías Viña en el bando local, Manuel Panaro y Jorge de Asís en el de la visita.

Con este triunfo, River comparte el liderato de la Zona B con Independiente Rivadavia de Mendoza, que el martes derrotó por 1-2 a domicilio a Huracán, mientras que en el extremo opuesto de esta tabla quedó Racing Club, tras acumular este miércoles su segunda derrota en fila al caer por 1-2 ante Rosario Central, que se impuso gracias a tantos de Ángel Di María y Alejo Véliz, mientras que Adrián ‘Maravilla’ Martínez descontó.

"Muy contento, felicitar al grupo. Creo que hicimos un gran partido. Lo más importante es que el equipo ganó, este es un juego colectivo. Siempre trato de hacer las cosas bien, más allá de lo que es la cinta. En el último semestre no estaba al 100% y la pretemporada es la gasolina para lo que se viene", fueron las declaraciones del '10' del conjunto de l a banda cruzada.



Quintero tuvo un cominezo de ensueño en el fútbol argentino, puesto que en la primera jornada asistió a Gonzalo Montiel, en el único gol con el cual superaron a Barracas Central. El nacido en Medellín volvió a marcar un doblete con el 'millonario', ya que no lo hacia desde su primera etapa. Fue el 7 de octubre de 2018. en la victoria 3-1 frente a Sarmiento de Resistencia.

Publicidad

Por otro lado, el jugador de la Selección Colombia también deberá mantener el nivel ante la inminente llegada de Kendry Páez, la joya ecuatoriana que llegará procedente del Racing de Estrasburgo de Francia y que ya fue confirmado por Gallardo.