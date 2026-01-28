Juan Fernando Quintero firmó doblete con River Plate; vea su segundo gol contra Gimnasia

Juan Fernando Quintero quiere llegar fino y en buena forma al Mundial 2026. Marcelo Gallardo confió en el mediocampista colombiano, le dio la cinta de capitán y ha sabido responder. En la primera fecha, dio la asistencia para el gol del triunfo, 1-0, sobre Barracas. Ahora, este miércoles 28 de enero, por la jornada 2 de la Liga Argentina, infló las redes por duplicado.

En primera instancia, marcó de tiro libre, abriendo el marcador contra Gimnasia y Esgrima La Plata. Lejos de conformarse con ello y todo lo hecho en el primer tiempo, fue por más y, de arranque, en la parte complementaria, lo consiguió. Un balón a ras de piso, que se paseó por el área, llegó a sus pies y, sin pensarlo, remató para el 2-0.

Juan Fernando Quintero, mediocampista y capitán de River Plate, celebra su gol contra Gimnasia Getty Images

Vea el segundo gol de Juan Fernando Quintero, con River Plate vs. Gimnasia y Esgrima La Plata

LATERAL DE VIÑA, ASISTENCIA DE COLIDIO Y DOBLETE DE JUANFER: así llegó el 2-0 de River contra Gimnasia en el Más Monumental por el #TorneoApertura. pic.twitter.com/AWdA2YAXQG — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2026