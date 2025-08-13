Richard Ríos no está solo: los ocho colombianos que juegan en la Liga de Portugal

Richard Ríos no para de dar pasos de gigante en su carrera. Después de haberse consolidado en Palmeiras y firmar un buen rendimiento en el Mundial de Clubes, las puertas de Europa se le abrieron. Muchos fueron los pretendientes, pero solo uno ganó la puja y fue Benfica. El equipo de Portugal será su nueva casa hasta junio de 2030, fecha en la que termina contrato.

De esa manera, el mediocampista vivirá su primera experiencia en el 'viejo continente', salto que celebra Néstor Lorenzo, como director técnico de la Selección Colombia. Recordemos que el volante, de 25 años, es uno de los habituales convocados. Eso sí, no fue el único futbolista que viste la camiseta de la 'tricolor' que cambió de aires y aterrizó en territorio luso.

Luis Javier Suárez se cansó de hacer goles en la segunda división de España, defendiendo los colores de Almería, y eso le permitió fichar por el Sporting Club. Fueron 31 anotaciones y un total de ocho asistencias, en 43 partidos disputados con la escuadra española. Razón por la que las expectativas con el delantero son altas, más en un conjunto grande de Portugal.

Ahora, no están solos. Hay una larga lista de futbolistas colombianos que también estarán presentes en esta Liga, en la temporada 2025/2026, empezando por un experimentado como lo es Sebastián Pérez. El volante de recuperación se despidió del Boavista, donde estuvo desde el 2020 y jugó 147 partidos, y arribó a las filas del Casa Pia, manteniéndose en Europa.

Y hay otro exAtlético Nacional que sigue en Portugal. Cristian Castro Devenish estuvo en el Vizela, Boavista, Rio Ave y, ahora, se destaca en el AVS. El defensa central tuvo una temporada 2024/2025 con regularidad y altos rendimientos. Fueron 2.929 minutos en cancha, repartidos en 34 compromisos, siendo titular en la mayoría. Por eso, espera seguir por esa senda.

Sebastián Pérez, mediocampista colombiano, no siguió en Boavista, pero sí continúa en la Liga de Portugal AFP

El futbolista colombiano es bien visto en Portugal y Tondela es una institución que tiene a dos de ellos en sus filas: Yefrei Rodríguez y Brayan Medina. El primero de ellos se lució en Inter Palmira, llamó la atención de este club e incluso ya debutó. El pasado 10 de agosto, sumó 18 minutos en la derrota 3-0 frente a SC Braga, viviendo un caso similar al de su compañero.

Brayan Medina no desentonó en el fútbol colombiano (América de Cali, Fortaleza y Atlético Huila) y eso le permitió dar el salto a Europa. Con el Tondela, ya jugó y fue titular, justamente, en el duelo con SC Braga. Y hablando de los 'amix'; aportaron un 'granito de arena' en esta legión colombiana en Portugal, gracias al arquero, Juan Castillo, que llegó a Vitória Guimarães.

Por último, la liga nacional sigue exportando y esta vez por cuenta de Gian Cabezas. El mediocampista, de 22 años, surgido en las inferiores del Deportivo Cali, se consolidó en el equipo principal y así fue como convenció a los directivos del Alverca, quienes se lo llevaron a la Liga de Portugal, donde sueña con estar a la altura y aprovechar esta oportunidad.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano que milita en el Sporting Lisboa. X de @SportingCP

¿Quiénes son los colombianos que juegan la Liga de Portugal en la temporada 2025/2026?