Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Richard Ríos no está solo: los ocho colombianos que juegan en la Liga de Portugal

Richard Ríos no está solo: los ocho colombianos que juegan en la Liga de Portugal

Las llegadas de Richard Ríos a Benfica y de Luis Javier Suárez a Sporting fueron los fichajes más sonados en territorio luso, donde se enfrentarán a otros compatriotas.

Richard Ríos, mediocampista colombiano, se fue de Palmeiras y firmó con Benfica
Richard Ríos, mediocampista colombiano, se fue de Palmeiras y firmó con Benfica
Getty Images
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 13, 2025 12:05 p. m.