Juan Fernando Quintero habló tras River 1-0 Millonarios; “soy muy agradecido, salió natural”

River Plate venció 1-0 a Millonarios con un solitario gol de Gonzalo Montiel, en un partido preparatorio disputado en el Gran Parque Central, en Montevido (Uruguay), en donde además de la participación colombiana del equipo 'embajador', hubo presencia de 'cafeteros' en el equipo argentino, con Kevin Castaño y principalmente Juan Fernando Quintero, quien fue capitán por primera vez y eso fue noticia en Argentina.

Por eso, 'Juanfer' asistió a la rueda de prensa y allí le preguntaron sobre lo que significaba para él llevar la cinta de líder en la cancha, en lo que es su tercera etapa con la camiseta de la 'banda cruzada'.



Juan Fernando Quintero y su primera capitanía en River Plate

De entrada el colombiano resaltó que "la verdad que muy contento. Más allá de lo que es la cinta de capitán, para mí es un orgullo representar un club tan grande y con tanta historia. Es un sueño", pero luego de eso le consultaron más sobre cómo se había dado la decisión por parte de Marcelo Gallardo y la forma en la que lo hicieron sentir sus compañeros.

"Creo que salió natural como me designaron capitán y soy muy agradecido. Más aún con los nombres que tenemos, jugadores con mucha experiencia y de la casa. Creo que con naturalidad, no hay ningún tipo de misterio sobre la designación", declaró Juan Fernando Quintero con tranquilidad.

Juan Fernando Quintero, volante colombiano de River Plate, en un partido de la Liga de Argentina en 2025 Getty Images

Ya sobre el juego contra Millonarios, el mediocampista antioqueño hizo un análisis de cómo sintió al equipo, en especial en el arranque del 2026, con algunas cosas por mejorar para encarar los torneos en Argentina y la Copa Sudamericana.



"Es normal que a veces fluya el juego, nos costó en los últimos diez o quince minutos del primer tiempo. Creo que es normal por las sesiones de entrenamiento que estamos teniendo, nos estamos conociendo. El primer mes que hacemos fútbol en si y creo que ha sido muy positivo los jugadores que entraron también. Más allá del resultado, queríamos poner, incentivarlos y llevar a cabo lo que queremos hacer en el campo. Creo que, de alguna u otra forma, es positivo todo lo que vimos", detalló en declaraciones recogidas por 'TyC Sports'.