Síguenos en::
Tendencias:
GOLAZO DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Se teme por otra baja para Néstor Lorenzo en Selección Colombia; hay voz oficial

Se teme por otra baja para Néstor Lorenzo en Selección Colombia; hay voz oficial

Previo a los partidos en el mes de octubre de la Selección Colombia contra México y Canadá, desde territorio europeo saltó una mala noticia que afecta a uno de los posibles llamados a los juegos.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 18 de sept, 2025
Comparta en:
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad