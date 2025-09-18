Se teme por otra baja para Néstor Lorenzo en Selección Colombia; hay voz oficial

La Selección Colombia se alista para comenzar su preparación para el Mundial de 2026. El técnico Néstor Lorenzo tendrá varios encuentros con diferentes selecciones para ir dilucidando la nómina de convocados a la máxima cita orbital. Sin embargo, uno de los jugadores que podría ser llamado a los partidos preparatorios atraviesa por un mal estado físico. Se trata de Nelson Deossa.

El volante, del Real Betis de la liga de España, debutó como titular con su equipo en el último encuentro frente al Levante, que terminó en empate 2-2, y en el que jugó 45 minutos. No obstante, en España este jueves se informó que el volante nuevamente tiene molestias que le impiden jugar, por lo que no se sabe cuanto tiempo estará fuera de las canchas.

El encargado de dar la noticia fue el técnico de los 'verdiblancos', Manuel Pellegrini, quien habló en la rueda de prensa antes del partido de mañana frente a Real Sociedad. "Nelson ya venía con un tobillo complicado. Tuvo molestias ante el Levante, no son las mismas molestias, era arriesgado exigirle", dijo sobre el jugador colombiano. Ahora, Deossa tendrá que recuperarse si quiere ser tenido en cuenta en la selección con miras al Mundial, y refrendar la alta inversión que hizo el Betis por sus servicios.

Por otra parte, Pellegrini analizó el choque contra la Real de este viernes, en el que sí estará presente el delantero 'cafetero' 'Cucho' Hernández. "Como siempre en LaLiga es un partido muy difícil. Ellos siempre han sido un rival directo para clasificar a Europa. No está comenzado de una buena forma la temporada. Necesidad de puntos es siempre igual en cada partido, ganando o perdiendo. Uno no va a ganar cada partido, pero hay que jugarlos como una final. Por el plantel que tiene va a a ser siempre un rival directo por Europa. No creo que sea un rival como para despreciarlo."

Nelson Deossa, jugador colombiano del Betis Foto: AFP

Además, comentó sobre el sueño de ir a Champions League con el equipo 'bético'. "Esa ilusión la hemos tenido todos los años, si revisamos la temporada pasada estuvimos a dos puntos a cuatro fechas de acabar la temporada. El querer tenerlo hay que demostrarlo cada partido, ojalá que tengamos un paso más, no dependemos solo de nosotros pero sí que vamos a ir a buscarlo cada partido."

Finalmente, se refirió a si habrá rotaciones en su equipo pensando en el partido de Europa League de la próxima semana frente al Nottingham Forest. "En eso he tenido siempre la misma opinión. No pensamos en el miércoles. Pensamos mañana en ganar a la Real Sociedad. Europa es una competición que los jueves afecta para el domingo. Nuestro objetivo es el mismo que el del año pasado. Si es de los primeros ocho, si no entre los 24, no tenemos problemas en jugar play-off. Tenemos que clasificar", concluyó.