Gol Caracol  / Richard Ríos puede tener nuevo técnico en las próximas horas; hay confirmación de negociaciones

Richard Ríos puede tener nuevo técnico en las próximas horas; hay confirmación de negociaciones

Después de la salida del técnico Bruno Lage del Benfica, se dice que el favorito para quedarse con el puesto es el portugués José Mourinho. Frente a esto, las 'águilas' se pronunciaron recientemente.

Por: EFE
Actualizado: 18 de sept, 2025
Richard Ríos, en la derrota frente a Qarabag, que ocasionó la salida de su técnico
Foto: AFP

