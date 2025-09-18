Richard Ríos puede tener nuevo técnico en las próximas horas; hay confirmación de negociaciones

El Benfica confirmó este jueves que está llevando a cabo negociaciones para la contratación como entrenador del técnico portugués José Mourinho.

El club informó de esas conversaciones en una breve nota presentada ante la Comisión del Mercado de Valores portuguesa (CMVM) en la que aseguró que espera que las negociaciones queden concluidas "en breve".

El miércoles, Mourinho, de 62 años, llegó a Portugal desde España y apuntó a los periodistas que el Benfica le ha ofrecido "oficialmente" ser entrenador tras la salida de Bruno Lage y que él está interesado en negociarlo.

Lage fue despedido tras las derrota del Benfica del martes pasado en la Liga de Campeones contra el equipo azerí Qarabag por 2-3 y empatar el pasado fin de semana en el campeonato nacional luso ante el Santa Clara.

José Mourinho, candidato más fuerte para ser técnico de Benfica Ahmad Mora/Getty Images

Por su parte, Mourinho fue destituido hace dos semanas del Fenerbahce de Estambul, club en el que militaba desde junio de 2024 y con el que tenía un contrato por dos temporadas, tras quedar fuera de la 'Champions' al perder (1-0) precisamente contra el Benfica en la última ronda previa.

De cerrarse el contrato con 'las águilas', el entrenador originario de Setúbal volvería a comandar el Benfica 25 años después y tras haber pasado por clubes como el Real Madrid, el Tottenham, el AS Roma, el Chelsea y el Manchester United.