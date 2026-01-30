Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Fernando Quintero y su ilusión de ir al Mundial, que revalida con buen presente en River

Juan Fernando Quintero y su ilusión de ir al Mundial, que revalida con buen presente en River

El volante antioqueño, que es figura con el conjunto 'millonario'; hace méritos futbolísticos para ir al certamen mundialista de este año y llegar en buen nivel.

Por: AFP
Actualizado: 30 de ene, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Juan Fernando Quintero, mediocampista y capitán de River Plate, celebra su gol contra Gimnasia
Juan Fernando Quintero, mediocampista y capitán de River Plate, celebra su gol contra Gimnasia
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad