Juan Fernando Quintero y su ilusión de ir al Mundial, que revalida con buen presente en River

A los 33 años, y en su tercer ciclo en el club, Juan Fernando Quintero emerge como la figura de un River Plate que empezó el torneo Apertura argentino con dos triunfos, mientras mantiene el sueño de defender a Colombia en el Mundial de Norteamérica 2026.

El habilidoso enlace nacido en Medellín viene de anotar un doblete para el triunfo 2-0 del Millonario sobre Gimnasia La Plata en el estadio Monumental, la primera victoria como local en casi cinco meses para los dirigidos por Marcelo Gallardo después de un 2025 repleto de penurias.

Quintero anotó ante el Lobo con un fantástico tiro libre al ángulo y luego sentenció con un zurdazo seco. Además, ya venía de dar la asistencia para el solitario gol de Gonzalo Montiel en el ajustado 1-0 sobre Barracas en el debut del campeonato.

El buen momento del flamante capitán es la carta fuerte de River cuando visite el domingo al Rosario Central de Ángel Di María, en la tercera jornada del Apertura, que empieza el sábado y finaliza el martes.



En estas dos primeras fechas, a Quintero se lo vio solvente en su función de armador, con varios pases entre líneas, pero también como un finalizador que aprovecha la precisión de su pegada.

Y, sobre todo, en el aire está la certeza de que, con confianza y sin problemas físicos, tiene elementos para ser otra vez un jugador determinante.

"Siempre trato de hacer las cosas bien", destacó el antioqueño, dueño de una zurda de deleite, luego de ser elegido figura del partido ante Gimnasia.



Sin lesiones y con un nuevo socio

Además, recordó que la temporada pasada no pudo brillar porque en el segundo semestre arrastró "muchas lesiones, muchas dolencias", y remarcó que "fue muy difícil la frustración del último año".

"No estaba al 100 por ciento y el equipo me necesitaba", se lamentó el colombiano, que ahora luce la cinta de capitán del Millonario tras la salida de otro referente histórico, Enzo Pérez.

En esta nueva versión, en busca de recuperar el brillo que lo llevó a ser ídolo y figura en la obtención de la inolvidable Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors en Madrid, Quintero encontró un socio en el volante Tomás Galván, que regresó a River tras un paso por Vélez Sarsfield y arrancó la campaña con buenos rendimientos.



Gallardo, casi un padre

JuanFer, además, sostiene un vínculo especial con el entrenador Marcelo Gallardo, al que considera casi como un integrante más de su familia.

"Él sabe que es mi papá, lo quiero, lo amo, me he peleado como nadie, sigo alegando y discutiendo normalmente porque tenemos ese diálogo, pero para mí es mi padre", admitió Quintero el año pasado en un podcast.

El Muñeco "siempre está bien. Es la cabeza, es el líder, y si él está bien nosotros estamos bien", contó el domingo.

Referente de un River que apunta a reencontrar el brillo extraviado, Quintero también es seguido de cerca por Néstor Lorenzo, el DT argentino que conduce a la selección de Colombia, y que podría llevar al talentoso enlace a una tercera Copa del Mundo, luego de sus participaciones en Brasil 2014 y en Rusia 2018.

El creativo es seguido de cerca en Colombia, donde hay preocupación porque el 10 titular y gran referente, James Rodríguez, está sin equipo a menos de seis meses para el arranque de la cita en Estados Unidos, México y Canadá.