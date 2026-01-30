Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Hernán Torres; "lo que dejamos sembrado le va a traer mejores resultados a Millonarios"

Hernán Torres; "lo que dejamos sembrado le va a traer mejores resultados a Millonarios"

Después de su intempestiva salida de Millonarios, el profesor Hernán Torres dejó un sentido mensaje para los seguidores de los 'embajadores', en medio de la crisis de resultados.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 30 de ene, 2026
Comparta en:
Hernán Torres en su paso por Millonarios.
Hernán Torres en su paso por Millonarios.
X de @MillosFCoficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad