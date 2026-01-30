Hernán Torres; "lo que dejamos sembrado le va a traer mejores resultados a Millonarios"

Millonarios sigue siendo noticia en el ambiente del fútbol colombiano y de esa manera la atención de la prensa y de los aficionados se centra ahora en conocer el nuevo entrenador para lo que resta de la temporada de 2026, luego de la partida de Hernán Torres, quien dejó el banquillo técnico de los capitalinos ante la falta de resultados. Los 'embajadores' están sin puntos, ocupan la casilla 20 de la Liga Betplay y han perdido los tres partidos del arranque, contra Atlético Bucaramanga, Junior de Barranquilla y Deportivo Pasto.

En medio de todo esto, el adiestrador tolimense decidió dejar un mensaje que fue publicado hace pocos minutos en las redes sociales del club, dirigido a los seguidores.

"Llegué a este club en dos momentos difíciles. En el primero, juntos rompimos un hechizo de 24 años. En este segundo, les aseguro que trabajé con el alma para sembrar y construir algo que, estoy convencido, va a dar frutos. Esta vez, no fue para mí, pero siempre será para ustedes y para el club. Lo que dejamos sembrado le va a traer mejores resultados a Millonarios se los aseguro. Me voy con el corazón dolido, pero con el alma grande por haber vuelto a sentir a la hinchada mas grande de Colombia. Gracias por el respaldo, por la exigencia y por el amor a estos colores. Bendiciones. Siempre seré un general dispuesto a darlo todo por la causa de Millonarios", escribió el profesor Torres.

Acción de juego del partido entre Bucaramanga y Millonarios Foto: X/@MillosFCoficial

Cabe indicar que en una entrevista con 'El Tiempo', Torres Oliveros dijo que “uno sabe dónde está parado, y en Millonarios la presión es enorme. Eso no me sorprende, pero sí me duele que no se entienda todo lo que hay detrás de un resultado. Los técnicos son parte del problema cuando los resultados no llegan, pero también son víctimas de un sistema que pocas veces reconoce las causas profundas de las crisis”.



De otra parte, hay que decir que en las últimas horas viene sonando con fuerza el nombre del argentino Fabián Bustos, con experiencia en clubes de Ecuador, Perú, Brasil y Paraguay, podría ser el nuevo entrenador de los albiauzules, que este domingo 1 de febrero (8:30 p.m) recibirá en El Campín a Independiente Medellín.