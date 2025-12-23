Juan Guillermo Cuadrado y la clave del éxito de Cristiano Ronaldo; "por eso, es un ícono"

Juan Guillermo Cuadrado vive una nueva experiencia en el fútbol italiano. El mediocampista hace parte, desde esta temporada del Pisa, recién ascendido a la Serie A, en el que ha tratado de aportar toda su experiencia y sabiduría en el balompié de ese país.

Precisamente, sobre su etapa en el 'nerazzurri', el colombiano se refirió en conversación con el medio de comunicación 'DAZN', a su técnico Alberto Gilardino. "Tiene un liderazgo muy bonito, siempre trata de hablar positivamente para el equipo". Además, habló de la posición de su equipo en la tabla de la liga italiana, en la que son penúltimos con 11 puntos, producto de una victoria, ocho empates y siete derrotas, "debemos creer que somos un equipo pequeño y debemos vivirlo así, pero con una mentalidad de equipo grande".

Por otro lado, Cuadrado tuvo palabras de elogio para Cristiano Ronaldo, con el que compartió en la Juventus y que fue un compañero muy cercano para él en su estancia en Turín. "La disciplina con la que siempre vive Cristiano, porque todavía está muy activo. Creo que el talento muchas veces es muy bueno, pero creo que la disciplina lo vence. Él tiene talento y disciplina y por eso obviamente ha llegado a ser un jugador ícono del mundo, y él tiene el cuidado de cada detalle, y al igual que lo vi hacer todo eso, también trato de aprender".

Junto a CR7, el jugador de paso por la Selección Colombia, logró levantar cinco títulos (2 Serie A, 2 Supercopas de Italia, y 1 Copa de Italia), por lo que tiene un buen recuerdo de su experiencia con el astro portugués. Cristiano Ronaldo sigue vigente a sus 40 años, luchando por lograr la marca de 1.000 goles, la cual agrandaría aún ms su leyenda y es por eso que diversas personalidades del fútbol siempre tienen buenos comentarios hacia el del Al Nassr, y el colombiano no se quiso quedar atrás.



En la presente temporada 25/26, el nacido en Necoclí ha jugado 12 partidos con la camiseta del Pisa, en los que recibió una tarjeta roja y también anotó únicamente un gol, pero que fue en el estadio San Siro, contra el Milan. Cuadrado está llamado a liderar la plantilla del modesto equipo italiano en su objetivo de conseguir la permanencia en la primera división.