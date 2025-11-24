Quinta fecha de la Champions League; hora y dónde ver a Richard Ríos, Dávinson Sánchez y compañía

Publicidad
Este martes y miércoles se disputará la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, en la que varios jugadores de la Selección Colombia tendrán acción con sus respectivos equipos.
Cabe recordar que Luis Díaz no jugará con el Bayern Múnich frente al Arsenal, dado que el guajiro fue expulsado en la jornada anterior y recibió tres fechas de sanción. A continuación, horario y dónde ver a los colombianos en la Champions League.
Ajax (NED) vs. Benfica (POR)
Estadio: Johan Cruyff Arena, Ámsterdam
Hora: 12:45 p. m. (COL)
Dónde ver: 'Espn', 'Disney+'
Galatasaray (TUR) vs. Union St. Gilloise (BEL)
Estadio: Rams Park, Estambul
Hora: 12:45 p. m. (COL)
Dónde ver: 'Espn 2', 'Disney+'
Bodo Glimt (NOR) vs. Juventus (ITA)
Estadio: Aspmyra Stadion, Bodo
Hora: 3:00 p. m. (COL)
Dónde ver: 'Espn 5', 'Disney+'
Borussia Dortmund (ALE) vs. Villarreal (ESP)
Estadio: Signal Iduna Park, Dortmund
Hora: 3:00 p. m. (COL)
Dónde ver: 'Espn 7', 'Disney+'
Chelsea (ING) vs. Barcelona (ESP)
Estadio: Stamford Bridge, Londres
Hora: 3:00 p. m. (COL)
Dónde ver: 'Espn', 'Disney+'
Manchester City (ING) vs. Bayer Leverkusen (ALE)
Estadio: Etihad Stadium, Mánchester
Hora: 3:00 p. m. (COL)
Dónde ver: 'Espn 2', 'Disney+'
Marsella (FRA) vs. Newcastle (ING)
Estadio: Estadio Velodrome, Marsella
Hora: 3:00 p. m. (COL)
Dónde ver: 'Espn 3', 'Disney+'
Nápoles (ITA) vs. Qarabag (AZE)
Estadio: Estadio Diego Armando Maradona, Nápoles
Hora: 3:00 p. m. (COL)
Dónde ver: 'Espn 4', 'Disney+'
Slavia Praga (CZE) vs. Athletic (ESP)
Estadio: Fortuna Arena, Praga
Hora: 3:00 p. m. (COL)
Dónde ver: 'Espn 6', 'Disney+'
Copenhague (DIN) vs. Kairat Almaty (KAZ)
Estadio: Estadio Parken, Copenhague
Hora: 12:45 p. m. (COL)
Dónde ver: 'Espn 2', 'Disney+'
Pafos (CYP) vs. Mónaco (FRA)
Estadio: Alphamega Stadium, Pafos
Hora: 12:45 p. m. (COL)
Dónde ver: 'Espn', 'Disney+'
Arsenal (ING) vs. Bayern Múnich (ALE)
Estadio: Emirates Stadium, Londres
Hora: 3:00 p. m. (COL)
Dónde ver: 'Espn', 'Disney+'
Atlético Madrid (ESP) vs. Inter (ITA)
Estadio: Riyadh Air Metropolitano, Madrid
Hora: 3:00 p. m. (COL)
Dónde ver: 'Espn 5', 'Disney+'
Eintracht Fráncfort (ALE) vs. Atalanta (ITA)
Estadio: Deutsche Bank Park, Fráncfort
Hora: 3:00 p. m. (COL)
Dónde ver: 'Espn 4', 'Disney+'
Liverpool (ING) vs. PSV Eindhoven (NED)
Estadio: Anfield, Liverpool
Hora: 3:00 p. m. (COL)
Dónde ver: 'Espn 7', 'Disney+'
Olympiacos (GRE) vs. Real Madrid (ESP)
Estadio: Estadio Georgios Karaiskakis, Atenas
Hora: 3:00 p. m. (COL)
Dónde ver: 'Espn 2', 'Disney+'
París Saint-Germain (FRA) vs. Tottenham (ING)
Estadio: Parque de los Príncipes, París
Hora: 3:00 p. m. (COL)
Dónde ver: 'Espn 3', 'Disney+'
Sporting (POR) vs. Club Brujas (BEL)
Estadio: Estadio José Alvalade, Lisboa
Hora: 3:00 p. m. (COL)
Dónde ver: 'Espn 6', 'Disney+'