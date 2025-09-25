Síguenos en::
Tendencias:
OSO ONCE CALDAS
JHON DURÁN HOY
LIO APUESTAS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jeison Medina anotó un golazo con Liga de Quito y eliminó a Sao Paulo de la Copa Libertadores

Jeison Medina anotó un golazo con Liga de Quito y eliminó a Sao Paulo de la Copa Libertadores

Liga de Quito se impuso 3-0 en la serie sobre Sao Paulo en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El colombiano Jeison Medina anotó el único tanto del 1-0 en el Morumbí, en el juego de vuelta.

Por: EFE
Actualizado: 25 de sept, 2025
Comparta en:
Jeison Medina celebrando su gol contra Sao Paulo.
Jeison Medina celebrando su gol contra Sao Paulo.
AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad