Luis Díaz mostraría “interés” en oferta millonaria de Arabia Saudita; Bayern Múnich, atento

Luis Díaz continúa de vacaciones luego de su participación en el Mundial 2026, pero en las próximas horas se uniría a la pretemporada del Bayern Múnich, en medio de los rumores que ponen su nombre, una vez más, en el Al Hilal, de Arabia Saudita.

Aunque hace algunos días se habló de la atención que tiene puesto el equipo árabe en el atacante colombiano, ahora llegaron novedades sobre la postura del guajiro en este tema que podría sacarlo de Europa, a pesar de ser una de las figuras del cuadro bávaro.

Luis Díaz y su postura sobre interés de Al Hilal

En el prestigioso medio 'L'Equipe', de Francia, informaron de entrada que "actualmente de vacaciones tras el Mundial, el jugador ha manifestado su interés en un traspaso", y de paso detallaron que "el club saudí, que trabajaba en una oferta inicial de al menos 70 millones de euros, tendrá que ser muy convincente con sus homólogos alemanes".



A pesar de estar dispuesto a escuchar, la decisión final la tendría el Bayern Múnich, ya que se conoció que "los alemanes han dejado claro que no tienen intención de dejar marchar al jugador, que viene de una excelente temporada en la Bundesliga y aún tiene tres años de contrato en Baviera".

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Lo cierto es que el Al Hilal quiere volver a ser competitivo en Arabia Saudita y el fútbol asiátiaco y ya lo ha demostrado con otro fichaje de lujo en los recientes días, por lo que no sería descabellado que sigan insistiendo por el nacido en Barrancas, La Guajira, para conformar un buen plantel.

According to @lequipe's José Barroso, Al-Hilal are working on a deal to sign Luis Díaz from Bayern:



• The Saudi side have made Díaz their priority

• Díaz is open to the move

• Al-Hilal are working on an initial bid worth at least €70m

• Bayern have made it clear they have… pic.twitter.com/eeVufIQWGt — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 27, 2026

"Tras haber fichado al delantero neerlandés Crysencio Summerville (24 años, procedente del West Ham) por más de 60 millones de euros, el Al-Hilal se ha propuesto otro fichaje importante. El subcampeón de Arabia Saudí busca un goleador de primer nivel y ha convertido al colombiano Luis Díaz (29 años, procedente del Bayern de Múnich) en su principal objetivo", finalizaron en la nota escrita por el mencionado medio francés.

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En cuanto a este rumor de transferencia se pronunció el periodista Florian Plettenberg, quien cubre para 'SKy Sports' al equipo alemán, dejando claro que "hubo rumores de que Al-Hilal está planeando una oferta de 150 millones de euros por Luis Díaz. Hablé con varias fuentes, incluidas fuentes cercanas al jugador. Algunos dicen que se queda al 100%. Pero también hay una facción que dice que al menos está en el radar de Al-Hilal y es uno de los nombres en su lista corta".

Adicional a eso, el conunicador dejó claro que "no se puede decir en este momento si se hará una oferta al jugador o al Bayern. Creo que está fuera de toda duda que Luis Díaz se irá, especialmente porque Al-Hilal ya ha fichado a Summerville del West Ham".