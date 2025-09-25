Técnico de Cruz Azul pide piedad con Kevin Mier ante errores; "ven muchas redes"

Kevin Mier volvió a ser blanco de críticas en México por cometer un tremendo error con Cruz Azul, que logró sacar un empate a dos goles frente al Querétaro el miércoles anterior en compromiso válido por la décima jornada del Apertura MX. Al arquero colombiano lo vieron mal parado y le marcaron un gol de media cancha, un falló que le generó críticas y abucheos por parte de la hinchada de la 'máquina cementera'.

Pese al desacierto del guardameta de nuestro país contra los 'gallos blancos', el técnico del Cruz Azul, Nicolás Lacarmón, pidió a la gente piedad para Mier, que no lo señale como el único responsable del resultado final en el campo de juego del Estadio Olímpico Universitario.

Kevin Mier en Cruz Azul AFP

"Verdaderamente, no siento que únicamente sea responsabilidad de él (Kevin Mier), sino le reconozco la gran ejecución a Homenchenko. Esto lo construimos todos juntos, la afición ha sido espectacular y viene siendo fundamental en todo este proceso. Van a entender que el apoyo de ellos para con Kevin en este momento puede ser determinante de cara a las instancias más decisivas del torneo", aseguró el timonel argentino en declaraciones en rueda de prensa y que replican en la página de 'Fox Sports' México.

A continuación, Lacarmón indicó que las críticas hacia Mier son muy incisivas, en cada juego lo miran con lupa para luego exponerlo en las redes sociales. Desde Cruz Azul precisaron que el golero oriundo de Barrancabermeja es consciente de los errores que ha cometido en los últimos juegos.

"Hoy por hoy estamos en tiempos donde la opinión pública, el sentir público, creo que tiene mucho que ver con lo que se consume; las opiniones en redes. Y creo que hay, de alguna manera, una crítica muy muy incisiva con la figura de Kevin, que, indudablemente, él sabe y somos conscientes de que ha cometido algunos errores en estos partidos que lleva en este en estos último tres meses en el en el club, pero ha sido muy muy importante en el proceso anterior y algunos de los que podemos reconocerle en este en este inicio de campeonato", terminó por decir el estratega de la 'máquina cementera'.

Acá la jugada del gol que le marcaron a Kevin Mier en Cruz Azul vs. Querétaro:

¿Cómo va Cruz Azul en el Apertura MX?

Los 'Azules' suman siete victorias, tres empates para 24 puntos, dos encima del campeón Toluca y del Monterrey, segundo y tercero de la clasificación general.