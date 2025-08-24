Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Hinchas de Cruz Azul ya no confían en Kevin Mier; "tiene que ir a la banca"

Hinchas de Cruz Azul ya no confían en Kevin Mier; "tiene que ir a la banca"

Antes de la victoria 1-0 sobre Toluca, los aficionados de Cruz Azul le hicieron un pedido al DT Nicolás Larcamón sobre el arquero colombiano Kevin Mier. ¿Tan mal está?

Kevin Mier en el once titular de Cruz Azul vs. Toluca.
Cruz Azul.
Por: Gol Caracol
 /  EFE
|
Actualizado: agosto 24, 2025 12:11 p. m.