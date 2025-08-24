Hinchas de Cruz Azul ya no confían en Kevin Mier; "tiene que ir a la banca"

El argentino Luka Romero convirtió este sábado un gol para darle al Cruz Azul una victoria por 1-0 sobre el campeón Toluca, en la sexta jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Los Azules del entrenador argentino Nicolás Larcamón fueron mejores en la primera mitad, pero no lo reflejaron en el marcador, en parte por las buenas salidas del guardameta Hugo González.

En la segunda parte volvieron a tener la iniciativa y acosaron a los Diablos con tiros de media distancia.

En el 78, cuatro minutos después de entrar a la cancha, Romero aprovechó en el área un servicio de Jesús Orozco, burló la marca y de cabeza puso el 1-0.

Toluca luchó, pero su ataque fue casi nulo y sufrió su segunda derrota para colocarse en el sexto lugar.

Con el triunfo, los Azules llegaron a cuatro triunfos, dos empates y 14 puntos, uno menos que el Monterrey del español Sergio Ramos, líder después de golear por 3-0 al Necaxa.



Hinchas piden que Kevin Mier sea suplente en Cruz Azul

Antes del encuentro con el campeón del Torneo de Clausura, los aficionados 'cementeros' se hicieron sentir con sus opiniones sobre la actualidad del equipo y sorprendieron con un insólito pedido al DT. "Son muy débiles en defensa, Willer Ditta y Kevin Mier están en un nivel muy bajo, pero en ataque estamos bastante bien", dijo el primer aficionado.

En el siguiente turno, otro fanático dejó en claro que no le gusta lo que ha visto del colombiano en los partidos recientes. "Da seguridad, la portería en el fútbol es elemental, pero ha estado fallando, si necesita un 'bancazo' para aterrizarlo", señaló.

El último hincha hasta se animó a mencionar a un histórico guardameta del club. "El arquero necesita más confianza, la perdió. Necesitamos que lo banqueen un poquito y que traigan a José de Jesús Corona (Actualmente en Tijuana - 44 años)".

Otros partidos de la Liga MX

El argentino Lucas Ocampos, el español Sergio Canales y su compatriota Sergio Ramos anotaron los goles de los Rayados del entrenador Domenec Torrent.

Rayados y celestes enviaron al tercer lugar al Pachuca, que empató 1-1 con el León del mundialista colombiano James Rodríguez.

El panameño Ismael Díaz convirtió un penalti para darle al León de James la igualada, luego de que los Tuzos tomaran ventaja con una pena máxima bien cobrada por el marroquí Oussama Idrissi.

En otro duelo de este sábado, el Tigres UANL logró un dramático empate por 2-2 con el Mazatlán

Los argentinos Angel Correa y Nicolás Ibáñez anotaron por Tigres, en tanto el argentino Facundo Almada y el brasileño Fabio lo hicieron por Mazatlán.

La sexta fecha del campeonato arrancó este viernes cuando el Juárez venció por 2-1 al Santos Laguna y Querétaro, 3-2 al San Luis, en tanto Tijuana-Guadalajara empataron 3-3.