Síguenos en::
Tendencias:
OSO ONCE CALDAS
JHON DURÁN HOY
LIO APUESTAS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Kevin Mier quiere sobresalir por encima de todos en Cruz Azul, así no se sale campeón"

"Kevin Mier quiere sobresalir por encima de todos en Cruz Azul, así no se sale campeón"

Luego del empate de Cruz Azul frente a Querétaro por la liga mexicana, la prensa de ese país fue dura con la actuación de Kevin Mier en el juego. ¡Vea lo que dijeron!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 26 de sept, 2025
Comparta en:
Kevin Mier, arquero de Cruz Azul
Kevin Mier, arquero de Cruz Azul
Foto: X/ @CruzAzul

Publicidad

Publicidad

Publicidad