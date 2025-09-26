"Kevin Mier quiere sobresalir por encima de todos en Cruz Azul, así no se sale campeón"

Kevin Mier volvió a ser el foco de críticas en el fútbol mexicano. El arquero recibió dos goles en el juego en el que su equipo, Cruz Azul, empató en condición de local 2-2 contra Querétaro, y además se le responsabilizó de la segunda anotación del visitante que realizó Santiago Homenchenko con un tiro desde su propio campo, que no pudo alcanzar a atajar el colombiano.

Tras el juego, en el programa mexicano 'Conexión MedioTiempo', le dieron con todo al golero de la Selección Colombia por sus reiterados errores en su trasegar por la Liga MX: "El estilo de juego que tiene, sí fue atractivo cuando llegó e incluso hizo que muchos voltearan a ver a Kevin Mier; él implementó este nuevo estilo, jugar muy adelantado, algo que vemos también en el fútbol europeo, lo empezó a hacer, pero ya muchos le tomaron la medida. Lo de ayer (jueves) es que juega muy adelantado".

"La perspectiva que tenemos en el estadio completa, cuando viene esa jugada, obviamente viene el recorrido ofensivo del equipo pasando la media cancha. Kevin Mier estaba afuera del área grande, o sea, en la salida del equipo estaba ya hasta fuera del área grande. Obviamente cuando roban el esférico levanta la cara y teniendo un jugador que le pegue de esa forma al balón jamás vas a llegar. Claro que hay responsabilidad de Kevin Mier", comenzaron diciendo sobre la jugada del segundo gol de Querétaro.

Luego, los panelistas en el programa añadieron: "es un error totalmente de Kevin Mier, de acomodo, incluso de perfil, porque él va mal perfilado, se ve como quiere acomodarse mientras va corriendo, ya no le da, ya no le da porque está muy adelantado".

Kevin Mier, guardameta colombiano de Cruz Azul, en un partido de la Liga MX Getty Images

Pero no se quedaron con esa jugada sino que dieron el recuento de sus fallos: "Si te meten un gol de más de 70 m de distancia es mucho más error del portero que acierto del delantero, no es la primera vez que le meten un gol así a Kevin Mier. Un gol que te meten de más de 60, 65 metros de distancia es un error del portero. Le han metido goles de esa manera. ¿Cuál es desde mi punto de vista el error? es si ya te metieron uno, si ya te metieron dos, si ya te metieron tres así, pues tú deberías de saber que te la van a tirar constantemente a esa zona. Es un error de Kevin Mier."

Finalmente, el periodista Agustín Martínez lanzó una contundente crítica sobre el portero de la Selección Colombia. "Yo siempre lo he dicho y se lo he dicho a la propia gente de Cruz Azul, a gente de adentro de Cruz Azul, no van a ser campeones con un tipo así porque los campeonatos en los momentos decisivos los gana el portero y en los momentos decisivos Kevin Mier ha fallado. Cruz Azul si no cambia ese portero, les está tomando el pelo. No se están dando cuenta, les está tomando el pelo, su nivel de protagonismo, el querer sobresalir por arriba del resto del equipo les está costando puntos y eliminaciones en fases definitivas", sentenció.