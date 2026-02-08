Alberto Gamero: "Satisfecho no me deja, este punto suma, pero hay que seguir mejorando cosas"

Alberto Gamero dejó sus reflexiones en rueda de prensa de lo que fue el empate 0-0 frente a Millonarios, este domingo, en compromiso de la quinta jornada de la Liga BetPlay I-2026. El 'azucarero' suma 7 puntos la clasificación general.

"Satisfecho no me deja, queríamos ganar, porque entramos a la cancha queriendo ganar, pero encontramos un equipo como Millonarios, que uno no es que diga, que vino a buscar el cero, pero sí priorizó la fase defensiva y no costó a pesar del volumen de ataque, no fuimos claros a la hora de la elaboración. Intentamos buscar fórmulas de cómo poder anotar por centros, por elaboración, individual y no lo conseguimos; queríamos los tres puntos, no se pudo, este punto suma y es para seguir mejorando cosas", afirmó de entrada el técnico del Deportivo Cali.

Cali y Millonarios se enfrentaron por la quinta fecha de la Liga BetPlay I-2026. Colprensa

Otras declaraciones de Alberto Gamero:

- Actualización de Andrés Colorado



"Lo de Andrés es un fatiga, vamos a ver. El muslo se le puso duro, y vamos a ver mañana en el entrenamiento qué dictamen toma el médico".

- Las variantes que hizo...

"Hay cambios que hay que hacerlos. A Martínez ya lo vi desgastado. El mismo caso de Dinneno, necesitaba sacar un punta, uno de los dos tenía que estar más entero, y yo vi más entero a Rodríguez. En esto también hay que buscar equilibrio, cuando entró Giraldo, con el tres en la mitad, no tuvimos problemas; Millonarios no nos llegó porque nos paramos bien. Para eso tenemos la suplencia para que entren a refrescar al equipo".

- La estructura del juego del Cali

"Nos encontramos un equipo fuerte y que se defendió bien, nosotros en términos generales somos un equipo que inicia juego y somos un equipo que hace presión alta; nos faltó un poco más de ataque, pero tenemos los jugadores para atacar; encuentro a un equipo que sabe a qué juega y que sabe a qué entra a la cancha".



¿Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Cali?

Los dirigidos por Alberto Gamero volverán al 'ruedo' este miércoles 11 de febrero cuando visiten el estadio Metropolitano de Techo para enfrentar a Internacional de Bogotá. El partido es por la sexta jornada de la Liga BetPlay I-2026 y tiene como horario de inicio las 8:30 de la noche.