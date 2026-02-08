Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Alberto Gamero: "Satisfecho no me deja, este punto suma, pero hay que seguir mejorando cosas"

Alberto Gamero: "Satisfecho no me deja, este punto suma, pero hay que seguir mejorando cosas"

El entrenador del Cali analizó lo que fue el 0-0 contra Millonarios en Palmaseca, por la quinta jornada de la Liga BetPlay. Alberto Gamero dijo que les faltó claridad en el último cuarto de cancha.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de feb, 2026
Comparta en:
Alberto Gamero, director técnico de Deportivo Cali.
Alberto Gamero, director técnico de Deportivo Cali.
X de @DeportivoCaliCP

Publicidad

Publicidad

Publicidad