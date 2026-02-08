Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras triunfo 1-0 de Jaguares sobre Pereira

Publicidad
Jaguares y Deportivo Pereira cerraron la jornada dominical de la quinta fecha de la Liga BetPlay I-2026. En medio de las inundaciones que enfrenta el departamento de Córdoba, los 'felinos del Sinú' recibieron al 'matecaña' con la finalidad de quedarse con los tres puntos, y darles desde la distancia, una alegría a su gente que atraviesa por duros momentos.
Finalmente, la balanza se inclinó a favor del elenco cordobés que ganó 1-0 gracias a la anotación de Andres 'Topo' Rentería al minuto 27, en partido que se llevó a cabo en el gramado de juego del estadio Jaraguay, que pese a las torrenciales lluvias que no ceden en Montería, lució impecable.
El resultado dejó a Jaguares con siete puntos en la clasificación general, mientras que Pereira se quedó en dos enteros. En la próxima fecha, la sexta, Jaguares visitará a Boyacá Chicó.
En otros partidos de este domingo, Alianza FC empató 1-1 con Once Caldas, y Cali y Millonarios no pasaron del 0-0.
1- Internacional | 5 PJ - 10 puntos / 0
2- Pasto | 5 PJ - 10 puntos / 0
3- Bucaramanga | 5 PJ - 9 puntos / +6
4- Junior | 4 PJ - 9 puntos / +3
5- Llaneros | 5 PJ - 9 puntos / +3
6- Tolima | 5 PJ - 8 puntos / +3
7- Águilas Doradas | 5 PJ - 8 puntos / +1
8- Cali | 5 PJ - 7 puntos / +3
9- América | 4 PJ - 7 puntos / +3
10- Once Caldas | 5 PJ - 7 puntos / +1
11- Santa Fe | 5 PJ - 7 puntos / +1
12- Jaguares | 4 PJ - 7 puntos / +1
13- Fortaleza | 5 PJ - 7 puntos / +1
14- Nacional | 2 PJ - 6 puntos / +5
15- Cúcuta | 5 PJ - 2 puntos / -3
16- Millonarios | 5 PJ - 2 puntos / -3
17- Medellín | 5 PJ - 2 puntos / -4
18- Pereira | 5 PJ - 2 puntos / -4
19- Alianza FC | 5 PJ - 2 puntos / -8
20- Chicó | 5 PJ - 1 punto / -9
