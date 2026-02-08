Seattle Seahawks, campeón del Super Bowl: no fue para Christian González y New England Patriots

Los Seattle Seahawks se vengaron este domingo de los New England Patriots y les doblegaron con un sólido 13-29 en el Super Bowl LX del Levi's Stadium de Santa Clara para conquistar su segundo trofeo Vince Lombardi luego de once años.

Fue el Super Bowl soñado por los Seahawks, ya que dominó de principio a fin con sus armas favoritas. Su defensa, apodada 'Dark Side', emuló las gestas de la 'Legion of Boom' campeona en 2014 ante los Denver Broncos y anuló por completo a Drake Maye y los Patriots.

Kenneth Walker arrasó por tierra y el pateador Jason Myers estuvo contundente con cinco de cinco en sus goles de campo.

Myers rompió el récord de 'field goals' anotados en un Super Bowl y también el de puntos en una temporada (206) para unos Seahawks que culminaron un año sobresaliente.



Seattle Seahawks, campeón del Super Bowl, el segundo en su historia AFP

El 'quarterback' Sam Darnold se coronó campeón de la NFL en su primer año en Seattle y se reivindicó después de salir por la puerta de atrás de los Minnesota Vikings. Acabó con 202 yardas lanzadas un un pase de anotación y tuvo como gran aliado a un espectacular Kenneth Walker.

El 'running back' recorrió 135 yardas con 27 carreras y fue de los pocos en encontrar luz en la defensa de los Patriots en la primera mitad para poner el partido cuesta abajo.

Drake Maye, el segundo mariscal de campo más joven en jugar un Super Bowl, pagó la tensión. Fue interceptado dos veces y sumó sus 202 yardas y sus dos pases de anotación solo en el tramo final del partido, con los Patriots ya sin opciones de victoria.