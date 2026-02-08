Síguenos en:
Gol Caracol  / Más Deportes  / Seattle Seahawks, campeón del Super Bowl: no fue para Christian González y New England Patriots

Seattle Seahawks, campeón del Super Bowl: no fue para Christian González y New England Patriots

A pesar de la buena presentación del jugador colombiano, con varios aportes en defensa, el Super Bowl LX quedó en manos de los Seahawks, por 29-13 en el marcador.

Por: EFE
Actualizado: 8 de feb, 2026
Seattle-Seahawks-campeon-super-bowl-lx-2026.png
Seattle Seahawks, campeón del Super Bowl LX, tras vencer a New England Patriots
