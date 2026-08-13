Juego atípico" de Jhon Arias en Palmeiras 1-1 Cerro Porteño; así lo calificaron en Brasil

El pasado miércoles 12 de agosto, el Palmeiras de Brasil, equipo en el que juega el colombiano Jhon Arias, se enfrentó al paraguayo Cerro Porteño en un emocionante duelo por la Copa Libertadores. En las últimas horas, el futbolista de 28 años ha acaparado la atención no solo por su actuación en el encuentro, sino también por su gesto de solidaridad con Colombia, tras el reciente terremoto.

Desde el pitazo inicial en el Allianz Parque, casa del Palmeiras, el atacante 'cafetero' buscó diferentes alternativas para romper la defensa rival. El nacido en Quibdó, pieza clave en el esquema del entrenador Abel Ferreira, asumió un papel protagónico tanto en lo táctico como en lo ofensivo durante este intenso compromiso de los octavos de final, que terminó con empate 1-1.

Arias pidió constantemente el balón para participar en la construcción del juego, mantener el control y generar opciones de peligro. Su movilidad le permitió aparecer con frecuencia en la zona alta de la cancha y convertirse en uno de los principales protagonistas del conjunto brasileño.

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Con el paso de los minutos, la entrega y el despliegue físico del colombiano fueron fundamentales para sostener la estructura ofensiva del Palmeiras, especialmente durante un segundo tiempo intenso y convulso. La expulsión de Andreas Pereira obligó al equipo a redoblar esfuerzos y exigió una mayor participación de sus principales referentes en el terreno de juego.



Acción de juego de Jhon Arias en el Palmeiras Fotografía de: AFP

Sin embargo, pese a tener una buena actuación en algunos momentos, Jhon Arias llegó a presentar diversas falencias durante el encuentro. Incluso, en el segundo tiempo, tuvo una clara oportunidad de marcar un gol clave para su equipo, el cual finalmente no logró concretar.

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Así las cosas, desde la prensa Brasileña calificaron la actuación del colombiano como: "Un partido atípico. Muchas decisiones desafortunadas, poca participación en ataque, e incluso falló una clara ocasión con la portería vacía en la segunda parte": señaló el medio, 'GloboEsporte'. Al mismo tiempo, que le otorgaron una puntuación de 3,4 .