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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cambio de planes en el fútbol colombiano: Dimayor aplazó los partidos y ya hay nueva fecha

Cambio de planes en el fútbol colombiano: Dimayor aplazó los partidos y ya hay nueva fecha

A través de un comunicado, Dimayor dio a conocer la razón de dicha decisión, informó cuándo volverá la acción a las canchas y reveló que harán un aporte económico.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de ago, 2026
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Balón oficial de la Liga BetPlay I-2026, del fútbol profesional colombiano
Balón oficial de la Liga BetPlay I-2026, del fútbol profesional colombiano
Getty Images

El fútbol colombiano también quiere poner de su parte ante la difícil situación que atraviesa el país tras el terremoto. La Dimayor emitió un comunicado en el que confirmó el aplazamiento de la fecha programada para este fin de semana y anunció una serie de medidas para que el fútbol profesional se convierta en un canal de solidaridad con las familias afectadas.

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La entidad aseguró que entiende el momento que vive Colombia y que, ante una situación de esta magnitud, las prioridades cambian. Por ello, decidió aplazar la jornada del fin de semana y confirmó que las diferentes competencias del fútbol profesional colombiano se retomarán el próximo 19 de agosto, con una programación que será anunciada oportunamente.

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"Como institución y como familia del fútbol colombiano, queremos decirles que no están solos", señaló la Dimayor en su comunicado.

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Sin embargo, la entidad también explicó que considera importante mantener activa la actividad futbolística en aquellas ciudades y escenarios que no hayan sido afectados por el terremoto y que cuenten con las condiciones necesarias para desarrollar los partidos.

La razón, según la Dimayor, es que detrás de cada encuentro existe una gran cantidad de personas cuyo sustento depende directa o indirectamente del fútbol. Trabajadores de los clubes, personal de los estadios, vendedores, comerciantes, transportadores, periodistas, personal logístico y empresas de servicios hacen parte de una cadena económica que se mueve alrededor de cada partido.

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Más allá de reanudar las competencias, la Dimayor anunció que buscará que los partidos también sean espacios para apoyar a quienes más lo necesitan.

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En las ciudades donde se disputen encuentros, los clubes y los estadios estarán a disposición de diferentes iniciativas de solidaridad. Los escenarios deportivos podrán funcionar como puntos de recepción de ayudas en especie y de aportes económicos destinados a las familias y comunidades afectadas por el terremoto.

De esta manera, los aficionados podrán contribuir llevando alimentos, elementos de primera necesidad o realizando donaciones cuando asistan a los estadios.

La Dimayor destacó que su intención es que cada camiseta, estadio y partido represente también un mensaje de esperanza para las personas que atraviesan esta difícil situación.

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Una de las medidas más importantes anunciadas en el comunicado es que la Dimayor y los 36 clubes profesionales realizarán una donación económica que estará destinada a la reconstrucción de las ciudades afectadas.

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La entidad explicó que este aporte será entregado a través de una organización que ofrezca las garantías necesarias para asegurar el uso adecuado y transparente de los recursos.

"Estamos con ustedes. Los entendemos. Los acompañamos. Y desde el fútbol colombiano haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar", concluyó la Dimayor en su comunicado.

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