Kevin Viveros, de estar inactivo a ser figura del Brasileirao y romper récords con Paranaense

Kevin Viveros es el jugador de moda en el fútbol de Brasil. El delantero colombiano no para de hacer goles con Athletico Paranaense, e incluso, con los dos tantos que le convirtió el domingo anterior al Chapecoense, igualó un récord goleador de Víctor Hugo Aristizábal.

El oriundo de Buenaventura llegó a 21 'gritos sagrados' en el Brasileirao, y con ello, equiparó lo hecho por 'Aristi', quien en 2003 marcó la misma cantidad de tantos con el Cruzeiro, siendo en su momento el extranjero con más anotaciones en una temporada. Además, el exAtlético Nacional se mantiene en la cima de artilleros del balompié de aquel país.

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Precisamente, el atacante, de 26 años, habló este martes en 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', sobre su presente anotador, de su gran actualidad con el 'furacao' y de la marca que igualó.

Kevin Viveros, colombiano de Athlético Paranaense. Athlético Paranaense.

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“Sí, tuve una llamada y me contaron. Miré mucho en las redes sociales que mucha gente me estaba mandando que igualé el récord de Víctor Hugo Aristizábal. Creo que es algo muy motivante, algo muy maravilloso, porque todavía quedan partidos para poder superar y alcanzar el máximo artillero extranjero, que creo que tiene 26 goles y yo tengo 21, creo que me da para alcanzarlo y hasta pasarlo, si Dios quiere”, dijo Viveros a la mesa de periodistas liderada por Javier Hernández Bonnet.



El récord de goles por parte de un forráneo en la misma campaña lo tiene Germán Ezequiel Cano, que en 2022 convirtió 24 dianas con Fluminense. Pero aún está un poco más lejos de Washington, quien en 2004 anotó 34 goles, también jugando para Paranaense.

"Eso también me motiva más a trabajar, porque eso es algo que va a quedar y voy a recordarlo siempre. Cuando uno se retire, mirar todo esto, es muy bonito para la vida de uno", complementó.

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Otras declaraciones de Kevin Viveros:

- El gol de taco que marcó

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"Sí, cuando estuve en la Selección Colombia hicimos mucho trabajo en la definición, también como lo hago acá en el club, y el 'profe' (Lorenzo) nos recalcaba a los '9' que aparezca ante el primer central. Primera vez que hago un gol de taquito en mi carrera y más aquí en el Brasileirao es algo muy lindo".

Reconocimiento para su esposa

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El momento dulce que vive con el gol es el resultado de un camino lleno de obstáculos. Tras dejar el América de Cali, el colombiano atravesó casi un año de inactividad profesional en el que incluso vio agotarse sus ahorros. Lejos de rendirse, se mantuvo en forma por su cuenta, impulsado por el respaldo constante de su familia y de Karen, quien lo acompañó desde el noviazgo y hoy es su esposa y madre de sus hijos. La recompensa llegó con su paso por el Carabobo de Venezuela: sus goles volvieron a resonar y se convirtieron en el trampolín perfecto para dar el salto al fútbol de Brasil.

"Ella algunas veces, cuando yo no tenía para ir a visitarla, ella me pagaba el pasaje para yo ir, porque pues ya no tenía, los ahorros ya se habían gastado. Y entonces en ese tiempo pues también me la pasaba mucho con ella", dijo Viveros.

Kevin Viveros, delantero colombiano en Athletico Paranaense Athletico Oficial

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Y agregó: "Pero nunca perdí la fe que iba a volver al fútbol, que la última oportunidad de mi vida era cuando volviera. Desde que me fui para Venezuela, pero esos tiempos le agradezco mucho a Dios porque nunca perdí la fe, dándome la fe, inteligencia y la paciencia para no desfallecer; me dio esa oportunidad linda que iba a cambiar mi vida y la vida de mi familia, y así fue, y ahora la estoy aprovechando al máximo. Me acuerdo que ese año sin jugar, nadie, hasta los amigos, se perdían. Mi familia y mi novia, la que ahora es mi esposa, siempre estuvieron ahí; fue muy duro".

- Algún aspecto por mejorar...

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"Eso sí, tengo muy por trabajar, tengo algunas deficiencias que debo trabajar, las estoy trabajando acá en Brasil. Termino los entrenos y me quedo con el técnico. Creo que el Kevin de ahora tiene mucha más confianza, ahora estoy trabajando en las deficiencias, si uno trabaja en esas deficiencias, las mejora, y por eso siento que estoy mejorando ahora".