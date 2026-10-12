Kevin Viveros llegó a 21 goles en el Brasileirao e igualó récord de Víctor Hugo Aristizabal

El Athletico venció al Chapecoense por 4-1 este lunes (12), en el Arena Condá, en Chapecó (SC), en la jornada 30 del Campeonato Brasileño. Los goles del Furacão fueron anotados por Leozinho, Luiz Gustavo y Kevin Viveros, este último dos veces.

El delantero colombiano llegó a 21 goles en 30 jornadas del campeonato Brasileirao y sigue firme como el máximo anotador. Con esa cifra, Viveros ya igualó lo hecho por Víctor Hugo Aristizábal en el 2003 con la camiseta del Cruzeiro, cuando culminó la temporada con 21 tantos en 36 encuentros, registro que le valieron para ganarse el premio al extranjero más valioso del torneo.

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Por si no fuera suficiente, Viveros también igualó los 21 goles que consiguió Kaio Jorge, de Cruzeiro, quien culminó como el máximo goleador del Brasileirao en el 2025.

Con este resultado, el equipo rojinegro alcanzó los 53 puntos, superó al Fluminense y recuperó la tercera posición en la competición.



El Athletico volverá a la cancha el próximo sábado (17), a las 5:30, cuando reciba al Palmeiras, en el Arena da Baixada, en la continuación del Campeonato Brasileño.

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El Athletico abrió el marcador al inicio del partido. En el minuto 5, Leozinho recibió el balón por la derecha, superó a su marcador, avanzó hasta la línea de fondo y picó el balón por encima del portero para poner el 1-0 en el marcador.

A los 11 minutos, Gilberto Moraes avanzó hasta la línea de fondo y centró al área, pero la defensa del Chapecoense despejó el balón a córner.

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Dos minutos después, el equipo de Santa Catarina lanzó un ataque. Garcez recibió el balón en el borde del área, lo controló con el pecho e intentó una chilena, pero el disparo se estrelló contra el travesaño.

A los 25 minutos, Giovani Augusto ejecutó un tiro libre dentro del área. El balón le cayó a Tuilo Eduardo, quien disparó con peligro, pero el balón se fue desviado.

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El Hurricane respondió y amplió su ventaja en el minuto 29.

En una jugada por la banda izquierda, Mendoza centró al área. Leozinho salió a portería para disparar. El portero Anderson atajó el balón, que golpeó el travesaño. Tras el rebote, Luiz Gustavo lo envió al fondo de la red. 2-0.

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En el minuto 31, João Cruz sacó un córner, Gilberto Moraes desvió el balón y este le llegó a Viveros. Dentro del área pequeña, el delantero se impuso al defensor y marcó el tercer gol del Flamengo.

El Chapecoense intentó responder en el minuto 33 con un tiro libre de Giovani Augusto, pero Mycael lo despejó con la palma de la mano.

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En la recta final de la primera parte, tras un centro al área, Garcez cabeceó el balón hacia abajo y Mycael realizó una gran parada para evitar que el equipo local marcara.

Al inicio de la segunda parte, Chapecoense volvió a generar peligro. En el minuto 3, Garcez combinó con Túlio Eduardo y disparó al lateral de la red.

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Tres minutos después, Bolasie intentó un potente disparo desde fuera del área. Mycael lo despejó con la palma de la mano.

El equipo de Santa Catarina siguió presionando. En el minuto 13, Bolasie se encontró solo frente a Mycael, pero el portero del Flamengo realizó otra parada.

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En el minuto 26, Chapecoense redujo la desventaja. Bolasie realizó una jugada magistral por la banda izquierda y centró al área. Garcez se anticipó a la marca y, con un cabezazo en plancha, envió el balón al fondo de la red.

El Athletico aumentó su ventaja poco después. En el minuto 32, Mendoza le pasó el balón a Dudu por la banda izquierda. El delantero avanzó hasta la línea de fondo y centró para Viveros, quien con un sutil toque por encima del portero marcó su segundo gol del partido, poniendo el marcador 4-1.

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Posteriormente, Athletico Paranaense creó tres buenas oportunidades. En la primera, Luiz Gustavo intentó un potente disparo desde fuera del área, y Anderson lo desvió.

Luego, Viveros recibió el balón en el borde del área y disparó raso, estrellando el balón en la red lateral. Acto seguido, Dudu disparó cruzado y obligó al portero del Chapecoense a realizar otra buena parada.

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En el tramo final, el Athletico resistió los ataques del Chapecoense y logró mantener su ventaja para asegurar una victoria por 4-1.