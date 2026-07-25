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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Kevin Viveros no desaprovechó el 'papayazo': VEA su gol con Athletico Paranaense a Internacional

Kevin Viveros no desaprovechó el 'papayazo': VEA su gol con Athletico Paranaense a Internacional

El extremo colombiano fue la gran figura en el triunfo 2-0 del Athletico Paranaense sobre Internacional de Porto Alegre. ¡Así fue el gol de Kevin Viveros en el Brasileirao!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de jul, 2026
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Kevin Viveros, delantero del Athletico Paranaense.
Kevin Viveros, delantero del Athletico Paranaense.
Foto oficial del Athletico Paranaense.

Este sábado hubo acción en el fútbol de Brasil, y uno de los equipos que salió al 'ruedo' fue Athletico Paranaense, club que tiene en sus filas a Kevin Viveros. Lo cierto es que el colombiano se lució con gol y asistencia, en el triunfo 2-0 sobre Internacional de Porto Alegre.

En el duelo, que fue válido por una nueva jornada del Brasileirao, el tanto de Viveros se presentó al minuto 60 y en el que aprovechó una mal entrega de un defensor del 'colorado'.

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Así fue como el exAtlético Nacional estuvo atento a la jugada, y tras quedarse con la esférica, eludió al arquero rival, y con la portería vacía, infló la red para la celebración de los 'torcedores' del Paranaense en las tribunas. El tanto significó el 2-0 final en el Ligga Arena.

Vea acá el gol de Kevin Viveros HOY con Athletico Paranaense vs. Internacional de Porto Alegre:

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