Este domingo 26 de abril, Águilas Doradas e Independiente Santa Fe cerrarán el telón a una jornada dominical del regreso de nuestro fútbol colombiano, en un partido que promete emociones en el 'nido' de los locales.

Para comenzar, los 'leones' afrontarán este segundo semestre con tres bajas en su plantilla, se trata de Jhon Melendez, jugador con el que se verán nuevamente las caras, ya que fichó por los 'dorados', por consiguiente salió Yéicar Perlaza con destino a Atlético Nacional y que ya debutó en el partido de ida de los playoffs de la Copa Colombia frente a Tigres de Bogotá. Y por último, Edwin 'Shirra' Mosquera, el atacante tendrá una nueva aventura en el fútbol venezolano jugando para UCV del vecino país.

Sin embargo, la dirigencia del 'rojo capitalino' logró una importante contratación hasta el momento y se trata de Kevin Balanta proveniente de Santos Laguna del fútbol mexicano, sin duda un futbolista que ilusiona a los hinchas santafereños, pero que mantienen la esperanza que esta no sea la única pieza nueva para su equipo en este nuevo torneo.

Por otro lado, Águilas Doradas sufrió principalmente la baja del su entrenador Juan David Niño y su cuerpo técnico, además de los jugadores Jorge Rivaldo, Jorge Obregón, Iván Arboleda, Bryan Urueña, Cristian Cañozales, Hernán López, Joaquín Varela y Diego Hernández.



Tras todas estas salidas, también hicieron oficial la llegada de su nuevo cuerpo técnico liderado por Diego Hernández, junto con los futbolistas Andrés Mosquera Guardia, Ántony Vásquez, Junior Noguera, Iván Rojas, Jhon Ontaned, Jhon Meléndez, Jorge Soto, Éduar Arizalas y Ricardo 'Caballo' Marquez.

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Águilas Doradas vs. Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Liga BetPlay 2026-II

El partido como comentamos que tendrá lugar en el estadio Cincuentenario, será este domingo 25 de julio a las 4:05 p.m. y abrirá el estreno para ambas escuadras en este segundo semestre del año, los aficionados al fútbol colombiano podrán seguir EN VIVO por televisión a través de Win+.

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Además, en www.golcaracol.com encontrará el minuto a minuto del encuentro, los videos de las mejores jugadas, los goles, la crónica, la tabla de posiciones y todas las reacciones de los protagonistas, para que no se pierda ningún detalle del partido.