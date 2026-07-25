Jhon Durán y la carrera contra reloj, para estar con Benfica en la Europa League

El colombiano Jhon Durán en el transcurso de una semana fue presentado con Benfica y ya sabe lo que es anotar y asistir con la camisa de las 'águilas', recibiendo miles de elogios por parte de los lusos.

Pese a que llegó como una apuesta, debido a sus malos comportamientos y actitudes en los últimos clubes en los que ha jugado, los primeros minutos de Durán en Portugal tienen maravillados a los hinchas del club y su técnico, que valoraron el trabajo que hizo en el partido de preparación del pasado viernes frente a Belenenses al que le ganaron 5-1.

Sin embargo, no todo es 'color de rosa' en el presente de Jhon Durán, pues se conoció que Benfica trabaja contra reloj para poder inscribirlo a la Europa League, torneo que será indispensable para el 'cafetero' de volver a darse a conocer en la élite mundial.

Las 'águilas' tendrán que armarse de paciencia hasta este miércoles 29 de julio, cuando Al Nassr pueda enviar la documentación necesaria para completar el traspaso internacional de Jhon Durán. Solo con ese certificado, el delantero de 22 años podrá ser inscrito ante la UEFA y quedar habilitado para disputar la Europa League.



La espera tiene una explicación: el mercado de fichajes en Arabia Saudita aún no está abierto y recién comenzará este miércoles. Desde ese momento empezará la carrera contra el reloj para que Benfica reciba el transfer, lo remita a la UEFA y pueda inscribir a Durán a tiempo para el partido de vuelta de la segunda ronda de la Europa League frente a St Gallen, programado para el jueves a las 2:00 p. m. (hora de Colombia). Los dirigidos por Marco Silva, llegan con la obligación de remontar el 2-1 en contra del encuentro de ida.

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Jhon Durán en su primer partido con el Benfica, de Portugal. Foto: X de Portugal.

En Benfica confían en Jhon Durán

Un día después del fichaje del colombiano, el estratega Marco Silva fue consultado del por qué se dio este fichaje, que para algunos sectores de la prensa era cuestionable, sin embargo el dt demostró su confianza al delantero y dijo: ""Si [Durán] no estuviera [comprometido], no habría fichado por el Benfica . Tuvo un año por debajo de lo que puede y debe hacer, dos cesiones que no salieron como él quería. Eso es pasado, nos interesa el presente y lo que puede hacer. Estamos aquí para ayudarle, como todos los demás. No queremos centrarnos en un solo jugador. El Benfica tiene que ser una fuerza colectiva. Durán vino a ayudar, hoy o dentro de tres días no estará aquí porque viene de vacaciones", declaró a 'Sport TV'.