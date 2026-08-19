La acción de Álvaro Montero que impresionó a todos en Boca Juniors; de poco lo van aplaudiendo

El pasado martes 18 de agosto, Boca Juniors selló una mágica noche en territorio paraguayo, después de vencer por 0-4 en el duelo de vuelta a Deportivo Recoleta, en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Evidentemente, y como ha venido siendo costumbre en los últimos partidos; Álvaro Montero hizo parte del onceno inicial en el cuadro ‘azul y oro’, siendo una de las piezas claves y sinónimo de seguridad en la parte de atrás del equipo argentino, que logró mantener el cero en este encuentro.

Y es que, a diferencia de los primeros partidos con Boca Juniors, ahora al colombiano se le ve más seguro y mucho más participativo en el resultado del juego; tanto, que sus atajadas empiezan a generar ese nivel de confianza no solo con él, sino también para la hinchada.

La mejor noche de Montero desde que es arquero de Boca. Cortó centros y sumó esta salida rápida buenísima para la contra. pic.twitter.com/wtZqgZE0w7 — Sebastián Bezzerri (@SBezzerri) August 19, 2026

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Y justamente, en el duelo del pasado martes por Copa Sudamericana, Montero dejó en evidencia que cada vez más va subiendo el nivel, pero que no solo es aporte defensivo, sino que también ofensivo, pues, con sus balones largos activa rápidos contraataques, que dejan con buenas posibilidades a los hombres de arriba, de cara al arco rival.



Una jugada específica frente a Deportivo Recoleta generó una gran impresión en la afición de Boca Juniors; tanto, que ya es tendencia en redes sociales.

“La mejor noche de Montero desde que es arquero de Boca. Cortó centros y sumó esta salida rápida buenísima para la contra”, dijo un hincha en su cuenta de ‘X’, haciendo énfasis en una acción en la que Montero salió a agarrar el balón en los aires e inmediatamente dio origen a una transición rápida, con un pase largo que sorprendentemente dio con su mano.

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No solo fue en esta jugada, pues Montero tuvo varias oportunidades en las que demostró su gran visión de juego y rápida reacción para generar el contraataque. De esta manera, tras un inicio difícil y criticado, ahora el colombiano se va tomando confianza y empieza a convencer con sus actuaciones a la afición ‘xeneize’

