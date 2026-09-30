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Gol Caracol  / En polémica de Cristiano Ronaldo, técnico de Portugal terminó regañando a la prensa; "me obligaron"

En polémica de Cristiano Ronaldo, técnico de Portugal terminó regañando a la prensa; "me obligaron"

Jorge Jesús habló este miércoles del sonado enojo de Cristiano Ronaldo por no jugar frente a Noruega y terminó así exaltado con los periodistas. Acá lo que dijo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de sept, 2026
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Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo.
afp.

El ambiente cercano la Selección de Portugal sumó un nuevo capítulo de tensión mediática tras la ausencia de Cristiano Ronaldo en el duelo frente a Noruega por la UEFA Nations League. Ante los constantes rumores sobre un presunto malestar del capitán portugués por no haber tenido minutos, el director técnico del combinado luso, Jorge Jesus, salió al paso en conferencia de prensa de este miércoles y desmintió de forma categórica cualquier tipo de fractura en el vestuario.

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El experimentado estratega apuntó hacia la presión de la prensa de su país, asegurando que la controversia fue sobredimensionada desde el exterior sin que existiera un conflicto real en el seno del equipo.

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"Ustedes, por así decirlo, me obligaron a hablar con Cristiano sobre un asunto que no existía en primer lugar. Porque no paran de hablar tanto de esto en Portugal, y honestamente, no entiendo qué está pasando. No había nada que discutir. Y de lo que hablamos fue exactamente lo que él dijo el primer día durante nuestra conferencia de prensa", inició explicando el seleccionador nacional.

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Jesus reveló detalles de la conversación privada que sostuvo con el delantero del Al-Nassr, remarcando la total disposición y profesionalismo de Ronaldo ante cualquier decisión técnica sobre su rol dentro del terreno de juego.

"Me dijo Cristiano: ‘Tú decides. Si quieres que juegue, jugaré. Si no quieres que juegue, no jugaré. Si quieres que vaya a la grada, iré a la grada.’ Eso es exactamente lo que pasó entre nosotros", reveló el entrenador sobre la postura de la figura de la Seleção.

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Asimismo, el seleccionador abordó la presencia de la dirigencia en la concentración del equipo, desmitificando cualquier intervención extraordinaria o reunión de emergencia impulsada por la tensión mediática generada en torno al atacante de 41 años.

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«En cuanto al presidente, es completamente normal que esté aquí. El presidente del club y el presidente de la federación deberían estar con la selección nacional. Y debido a todo lo que se estaba diciendo en Portugal, él quería saber qué había pasado, ¿verdad? Pero Cristiano y yo ya lo habíamos discutido después de la cena. Y la verdad es que el problema es que nunca hubo un problema en primer lugar», concluyó Jorge Jesus, dando por cerrado el episodio.

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