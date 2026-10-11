La furia del 'Cucho' Hernández en España; cámaras captaron enojo en partido del Betis

El Betis goleó 5-2 al Osasuna, este domingo, en una nueva fecha de la Liga de España, y en el conjunto verde estuvo de titular el delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien no logró anotar gol, pero sí se reportó con una asistencia.

Y en medio de la buena actuación del atacante de nuestro país, al ser sustituido en el tramo final del compromiso, no ocultó su enojo al salir, y en el banquillo de suplentes dejó su furia.

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Entre un notorio enojo, algunas palabras fuertes y lanzando la chaqueta al piso, las cámaras de la transmisión de Betis vs Osasina captaron el malestar de Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

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Acá el enojo de Juan Camilo 'Cucho' Hernández en Betis vs Osasuna: