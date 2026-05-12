Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "La MLS necesita jugadores como James Rodríguez"; salió defensor del '10' de Colombia en Minnesota

"La MLS necesita jugadores como James Rodríguez"; salió defensor del '10' de Colombia en Minnesota

Atentos a las declaraciones y el análisis hecho por un reconocido personaje del balompié norteamericano, en el que le dio un vistazo a lo que ha pasado con James Rodríguez en la MLS.

Por: Laura Bustos
Actualizado: 12 de may, 2026
Comparta en:
James Rodríguez en acción de juego con Minnesota vs. LAFC por la MLS.
James Rodríguez en acción de juego con Minnesota vs. LAFC por la MLS.
Getty Imágenes

La última buena actuación de James Rodríguez, con el Minnesota en la MLS, que empató 2-2 con Austin FC, sigue siendo tema en medios y espacios en los que se analiza el fútbol de primera división de Estados Unidos. Y es que el colombiano hizo las dos asistencias para los goles de sus compañeros Anthony Markanich y Joaquín Pereyra y en los 27 minutos en los que estuvo en el terreno de juego, en donde confirmó que su calidad se encuentra intacta, más allá de la falta de continuidad que ha tenido en esa nueva experiencia internacional.

  1. Neymar, estrella del Santos
    Neymar, estrella del Santos
    Getty Images
    Gol Caracol

    Neymar no pierde la esperanza para el Mundial 2026; Ancelotti y Brasil lo confirmaron

  2. Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
    Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
    Foto: tomada del X de @SportingCP
    Colombianos en el exterior

    Luis Javier Suárez y la apuesta que tiene con Sporting en fin de temporada; "hay que trabajarlo"

En ese sentido, el que apareció para hablar del mediocampista nacido en Cúcuta fue el exjugador Hérculez Gómez, quien participó en el programa 'Fútbol Americas', de 'Espn'.

"No es un paso fallido. Ahora, tengan paciencia. Un paso fallido habría sido si le hubieran pagado a James Rodríguez millones y millones y millones de dólares para ser su estrella, para estar aquí a largo plazo. Eso no es lo que pasó aquí", dijo el otrora delantero de la Selección de Estados Unidos, de manera inicial.

  1. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi: ¿se podrían ver en la final del Mundial 2026?.jpg
    Cristiano Ronaldo y Lionel Messi ¿En que fase se podrían cruzar?
    Fotos: FPF y AFA.
    Gol Caracol

    Los récords a batir en el Mundial 2026; con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el foco

  2. Jaime Peralta
    Jaime Peralta celebrando gol en el fútbol colombiano - Foto:
    Cúcuta Oficial
    Fútbol Colombiano

    Joven goleador de Liga BetPlay confirmó su salida por "diferencias con el cuerpo técnico"

Gómez siguió con su disertación y apuntó que “James está intentando ponerse a punto en Minnesota, un club que desesperadamente necesita cualquier tipo de atención del público, que viene usando a James Rodríguez a su favor, y este es un jugador que, cuando está sano, puede aportarte algo. Esa es una realidad".

James Rodríguez, volante del Minnesota United de la MLS.
James Rodríguez, volante del Minnesota United de la MLS.
Getty Imágenes.

Publicidad

Además de eso, el ahora panelista también hizo una solicitud de cara al futuro. "La MLS necesita jugadores como James Rodríguez. Esto es como en cualquier otro club del mundo donde un jugador llega por seis meses. Si me preguntas si fue un éxito, tal vez no fue un éxito, pero tampoco fue un fracaso", finalizó Hércules Gómez.

¿Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez con Minnesota?

James Rodríguez y su club tendrán un nuevo reto este miércoles 13 de mayo al enfrentar a Colorado Rapids. El balón rodará a las 7:30 de la noche y se podrá ver EN VIVO en la aplicación Apple TV.

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

James Rodríguez

MLS

Publicidad

Publicidad

Publicidad