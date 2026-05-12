"La MLS necesita jugadores como James Rodríguez"; salió defensor del '10' de Colombia en Minnesota

La última buena actuación de James Rodríguez, con el Minnesota en la MLS, que empató 2-2 con Austin FC, sigue siendo tema en medios y espacios en los que se analiza el fútbol de primera división de Estados Unidos. Y es que el colombiano hizo las dos asistencias para los goles de sus compañeros Anthony Markanich y Joaquín Pereyra y en los 27 minutos en los que estuvo en el terreno de juego, en donde confirmó que su calidad se encuentra intacta, más allá de la falta de continuidad que ha tenido en esa nueva experiencia internacional.

En ese sentido, el que apareció para hablar del mediocampista nacido en Cúcuta fue el exjugador Hérculez Gómez, quien participó en el programa 'Fútbol Americas', de 'Espn'.

"No es un paso fallido. Ahora, tengan paciencia. Un paso fallido habría sido si le hubieran pagado a James Rodríguez millones y millones y millones de dólares para ser su estrella, para estar aquí a largo plazo. Eso no es lo que pasó aquí", dijo el otrora delantero de la Selección de Estados Unidos, de manera inicial.

Gómez siguió con su disertación y apuntó que “James está intentando ponerse a punto en Minnesota, un club que desesperadamente necesita cualquier tipo de atención del público, que viene usando a James Rodríguez a su favor, y este es un jugador que, cuando está sano, puede aportarte algo. Esa es una realidad".



James Rodríguez, volante del Minnesota United de la MLS. Getty Imágenes.

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Además de eso, el ahora panelista también hizo una solicitud de cara al futuro. "La MLS necesita jugadores como James Rodríguez. Esto es como en cualquier otro club del mundo donde un jugador llega por seis meses. Si me preguntas si fue un éxito, tal vez no fue un éxito, pero tampoco fue un fracaso", finalizó Hércules Gómez.

¿Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez con Minnesota?

James Rodríguez y su club tendrán un nuevo reto este miércoles 13 de mayo al enfrentar a Colorado Rapids. El balón rodará a las 7:30 de la noche y se podrá ver EN VIVO en la aplicación Apple TV.