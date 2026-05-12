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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez y la apuesta que tiene con Sporting en fin de temporada; "hay que trabajarlo"

Luis Javier Suárez y la apuesta que tiene con Sporting en fin de temporada; "hay que trabajarlo"

El samario habló luego de la victoria de su equipo sobre Rio Ave y de la meta que tiene para el tramo final de la actual campaña. ¡Atentos a las palabras de Luis Javier Suárez!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 12 de may, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
Foto: tomada del X de @SportingCP

Luis Javier Suárez y el Sporting Lisboa no tienen chances de coronarse en la Liga de Portugal, ya que hace varias semanas atrás el Porto obtuvo un nuevo trofeo. Sin embargo, los 'leones' liderados por los goles del delantero colombiano, le apuestan a quedarse con ese segundo lugar, el que da cupo directo para la Champions League la próxima campaña.

El número '97' de los verdes lisboetas marcó desde el punto blanco del penalti en lo que fue el triunfo 1-4 sobre Rio Ave el lunes anterior, resultado que le permitió a los dirigidos por Rui Borges superar al Benfica en la clasificación general. Los goles del oriundo de Santa Marta han sido importantes para aventajar a los 'encarnados', que tiene en sus filas al antioqueño Richard Ríos.

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Luis Javier Suárez Sporting Lisboa
Luis Javier Suárez celebra gol con Sporting Lisboa - Foto:
Sporting Lisboa

Luego del duelo en el Estadio dos Arcos, Suárez Charris generó las impresiones de lo que fue el compromiso y de su nueva anotación con los 'leones' en el certamen lusitano.

"Creo que cuando estamos en el campo damos el máximo y tratamos de marcar de cualquier manera posible. Siento que en las situaciones previas al penalti, fue penalti, el árbitro tomó decisiones diferentes y tenemos que respetarlo y seguir adelante", expresó en primera instancia el delantero colombiano en declaraciones a 'Sport TV'.

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Y agregó sobre el triunfo del Sporting: "Siempre es una buena noticia cuando ganamos, independientemente de lo que pase en otros lugares. Siempre nos guiamos por nuestra convicción, eso es lo más importante. Lo que pasó en otros lugares no importaba; lo que importaba era lo que sucedía aquí".

Luis Javier reconoció que ahora lo más importante es quedarse con esa segunda plaza, para estar la próxima temporada disputando una competencia europea, la Liga de Campeones.

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"Teníamos objetivos diferentes, pero ahora se trata de terminar segundos y darles la pequeña alegría de la  Champions League  la próxima temporada. No era lo que queríamos, pero es por lo que tenemos que trabajar ahora", agregó.

Por último, al delantero de la Selección Colombia le consultaron por algunos temas personales que lo han afectado últimamente, el de no poder ver a sus hijos mayores.

"Lo que sucede fuera del campo es diferente. Aquí, mi mente está 100% enfocada en el equipo, en defender y marcar goles... Es diferente de mi vida personal", concluyó el futbolista samario.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa
Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa
Foto: X/@SportingCP

¿Cómo va el Sporting Lisboa en la Liga de Portugal?

Los 'leones' son segundos con 79 puntos, y teniendo una diferencia de goles de +62. Benfica, que es tercero en la general, suma 77 unidades y con una diferencia de gol de +47. El partido del sábado frente al Gil Vicente será clave para determinar esa plaza directa a la Champions League.

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