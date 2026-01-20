Les 'robaron' a Marino Hinestroza y en Boca Juniors "hay bronca y sorpresa" con Nacional

Gran resonancia ha causado el tema relacionado con el futuro deportivo de Marino Hinestroza en este 2026, que hasta ahora inicia. Y todo porque en las últimas horas el talento jugador colombiano ha sido foco de atención en la prensa de Brasil, Argentina y en la de nuestro país, debido a su inminente contratación por parte de Vasco da Gama.

Sin embargo, en donde se armó una polémica y si se quiere un escándalo fue en la prensa de Buenos Aires, en donde en diferentes medios han consignado que en el seno de Boca Juniors, equipo que llevaba varias semanas en contactos con la directiva de Atlético Nacional y con el propio futbolista, hay molestia por haber quedado fuera de opción de contar con un refuerzo del gusto de Juan Román Riquelme, máximo dirigente de los 'xeneizes'.

"En las oficinas de Boca quedaron tan sorprendidos como con bronca, especialmente por cómo se manejaron tanto Hinestroza, como Nacional, que modificó su postura y le cambió las condiciones de negociación constantemente", se leyó en una nota de hace pocos minutos de 'TyC Sports'.

Adicionalmente, este martes también se viene manejando la versión que indica que el tradicional equipo argentino estaría pensando en emitir una nota de protesta oficial, en la que el principal apuntado sería el club 'verdolaga'.



Cabe destacar que, según los diarios, en el azul y oro molestó que ni el fin de semana pasado, ni el día lunes se hubieran atendido supuestos llamados para finiquitar toda la operación.

Marino Hinestroza aún no es firmado por Boca Juniors. Foto: Atl. Nacional.

En el tema de la transferencia del vallecaucano hay que apuntar que Vasco habría sellado la operación por una suma cercana de 6 millones de dólares, por el 80 por ciento de los derechos y con el cuadro antioqueño conservando un 20%. También trascendió que Boca Juniors se había plantado en 5 millones de dólares, algo en lo que nunca estuvieron de acuerdo en Nacional.

Ahora lo que resta es esperar que Vasco da Gama complete la operación, que se crucen los respectivos documento y que todo quede concensuado para que Marino Hinestroza finalmente viaje a territorio brasileño, para sumarse a la disciplina de su nuevo equipo.