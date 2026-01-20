Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / Les 'robaron' a Marino Hinestroza y en Boca Juniors "hay bronca y sorpresa" con Nacional

Les 'robaron' a Marino Hinestroza y en Boca Juniors "hay bronca y sorpresa" con Nacional

Toda una polémica se ha armado en Argentina por la fallida transferencia de Marino Hinestroza a Boca Juniors y de la inminente llegada a Vasco da Gama, de Brasil.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 20 de ene, 2026
Marino Hinestroza en Atlético Nacional
Marino Hinestroza, en Atlético Nacional
@nacionaloicial

