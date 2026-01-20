Polémica por gritos de "borracho" en Liga Betplay; ¿eran para Dayro Moreno o para jugador de Cúcuta?

Publicidad
Dayro Moreno empezó el año con toda. El pasado lunes 19 de enero, no solo fue titular, sino que, además, fue clave para que Once Caldas ganara 2-1, en el estadio General Santander, por la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2026. El delantero firmó un doblete, inflando las redes al minuto 62, desde el punto blanco del penalti, y al 87', desatando la locura y alegría de su equipo.
Sin embargo, hubo un hecho que llamó la atención y se presentó previo al inicio del compromiso. Cuando ambos equipos se alistaban para saltar al terreno de juego y estaban formados, un aficionado gritó "borracho" desde la tribuna. Esto quedó registrado en video y, de inmediato, surgieron las dudas si el mensaje era para el atacante del 'blanco blanco' o alguien más.
Y es que Jaime Andrés Peralta, autor del único tanto de Cúcuta Deportivo, tiene antecedentes no tan postivos con relación a temas de indisciplina. De hecho, sus pasos por Independiente Medellín y San Lorenzo fueron cortos, justamente por actitudes que no gustaron. Razón por la que tampoco se descarta que esas palabras, de "borracho", hayan sido para él.
Le gritaron "borracho hp"— 🇮🇹⚽️El Karta ⚽️🇮🇹⭐⭐🏆⭐⭐ (@andreskartagen1) January 20, 2026
Y les clavo 2
Simplemente el Goat 🇮🇹 pic.twitter.com/vHUJQXPGyU
El domingo 25 de enero, el 'blanco blanco' recibe a Independiente Santa Fe, en el estadio Palogrande, a las 8:20 de la noche (hora de Colombia), por la fecha 2 de la Liga BetPlay I-2026; en el caso del Cúcuta Deportivo, visita a Internacional de Bogotá, en el estadio Metropolitano de Techo, el viernes 23 de enero, a las 6:20 p.m.
