"El XI de la FIFA es un chiste, que no esté después de la temporada que hizo; no entiendo"

El entrenador alemán del FC Barcelona, Hansi Flick, definió de "chiste" el XI del año anunciado por la FIFA y en el que no figura Raphinha.

El extremo brasileño fue clave desde la banda izquierda la pasada temporada, en la que el Barça logró un triplete doméstico (LaLiga, Copa del Rey y Superliga).

Pese a ello, el atacante de 29 años no entró en el "XI masculino del año", votado por entrenadores y capitanes de las selecciones, periodistas y aficionados.

"Este XI del año de la FIFA es un chiste, un verdadero chiste", declaró Flick, en la rueda de prensa previa al partido de La bLiga contra el Villarreal del domingo.



"Cuando veo que no está Raphinha en la banda, es algo increíble", incidió.

El FC Barcelona cayó eliminado en semifinales de Liga de Campeones contra el Inter de Milán. En esa competición Raphinha terminó como colíder de goleadores, empatado a 13 dianas con el guineano Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), y lideró la tabla de asistencias con siete.

"Cuando ves los partidos que jugó, cuantos goles marcó, cuantas asistencias dio, es increíble. Además, su influencia en el equipo. Realmente no es justo para él", opinó Flick.

Raphinha, extremo brasileño del Barcelona AFP

"Para mí, es un chiste. No puedo creerme que no esté en el mejor XI porque después de la temporada que hizo, se lo merecía, es increíble", lamentó.

El alemán también anunció la baja del centrocampista español Pedri, que no estará disponible contra el Villarreal.

"Tiene un problema en el cuádriceps, quizá podría jugar el domingo, pero sería arriesgar demasiado", reveló el preparador alemán sobre el internacional español de 23 años.

"Lo tenemos que cuidar. Está entrenando y haciendo tratamientos. No queremos correr riesgos, lo necesitamos más adelante", añadió Flick en la rueda de prensa previa a la visita al Submarino Amarillo.

El Barça es líder del campeonato con 43 puntos, con cuatro de ventaja sobre el Real Madrid (2º, 39 puntos). El Villarreal cierra el podio provisional, con 35 unidades.