El gol de Jhon Durán le da aire al Fenerbahce en plena tensión dirigencial

De a poco, Jhon Durán comienza a silenciar a sus críticos en Turquía. El delantero colombiano ha estado bajo la lupa desde su llegada al Fenerbahce, no solo por su rendimiento deportivo, sino también por algunas actitudes que generaron debate entre la prensa y la afición. Sin embargo, el atacante respondió donde más pesa para un goleador: en el marcador.

Este sábado 20 de diciembre, por la fecha 17 de la Superliga Turca, el Fenerbahce visitó al Eyupspor y se impuso con autoridad por 3-0. Las anotaciones estuvieron a cargo de Anderson Talisca, Marco Asensio y Jhon Durán, quien cerró la cuenta con un gol que fue celebrado con especial énfasis tanto en el campo como en los palcos del estadio Atatürk Olimpiyat.

Con esta anotación, Durán llegó a cuatro goles en la presente temporada con los ‘canarios amarillos’, equipo al que arribó en condición de préstamo procedente del Al Nassr de Arabia Saudita. El tanto no solo representó tranquilidad para el futbolista, sino también una señal positiva para los directivos del club, quienes han respaldado su proceso pese a los cuestionamientos iniciales.

La victoria del Fenerbahce en un momento de tensión

Jhon Durán con el Fenerbahce - Foto: Fenerbahce Oficial

La victoria del Fenerbahce se dio en un contexto particular para la institución. El empresario turco-estadounidense Saadettin Saran, presidente del Fenerbahçe Estambul y una de las figuras más influyentes del deporte turco, fue interrogado este sábado en el marco de una investigación por supuesto tráfico y producción de drogas, según informó la Justicia del país euroasiático.



Tras rendir su declaración en la Fiscalía, Saran fue trasladado al Instituto de Medicina Forense de Estambul, donde se le tomaron muestras de cabello y sangre para un test de drogas. Pese a esta situación, el directivo estuvo presente en el estadio y se le vio tranquilo, celebrando la victoria del equipo.

Las cámaras captaron a Saran festejando efusivamente el gol de Jhon Durán, incluso abrazándose con otras personas en el palco, imágenes que rápidamente circularon en redes sociales. “Sadettin Saran tras el gol de John Duran”, escribió una cuenta partidaria del Fenerbahce, destacando la reacción del dirigente en medio del complejo momento institucional.

Jhon Duran’ın golü sonrası Sadettin Saran. pic.twitter.com/AWF1MlVctD — Fener Markaj (@fenermarkajorg) December 20, 2025

¿Cuándo será el próximo partido del Fenerbahce?

Luego del triunfo por liga, el equipo de Jhon Durán volverá a la acción por la Copa de Turquía, cuando enfrente al Besiktas en condición de local. Este encuentro está programado para el martes 23 de diciembre, a partir de las 12:30 p. m. (hora colombiana), en un duelo clave para las aspiraciones del conjunto de Estambul.