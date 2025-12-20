Linda Caicedo, imparable; vea el golazo y la asistencia de la colombiana con el Real Madrid

Publicidad
Este sábado 20 de diciembre, en la Ciutat Esportiva Dani Jaque de Barcelona, escenario donde el Espanyol femenino hace las veces de local, Linda Caicedo tuvo una actuación memorable al marcar dos goles en un encuentro válido por la Copa de la Reina.
A los 12 minutos, la jugadora colombiana sacó un potente remate de zurda desde fuera del área para abrir el camino de la victoria de las ‘merengues’. En la parte complementaria, cuando el partido estaba 2-0, la vallecaucana volvió a marcar un golazo dentro del área tras una asistencia de Sara Däbritz, a los 53 minutos.
Pero para Caicedo nada fue suficiente y, para consolidarse como la figura del partido, asistió a Iris Santiago, quien sentenció el 4-0 a los 56 minutos.
Se llama Linda Caicedo, pero puedes llamarla 'Premio Puskas andante'.— Teledeporte (@teledeporte) December 20, 2025
Si el primer gol fue bueno, este no se queda atrás. #CopadelaReina
🌟 𝙅𝙐𝙂𝙊𝙉𝘼 🌟 pic.twitter.com/tHyw1Guy9y
