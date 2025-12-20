Vea el golazo de Linda Caicedo en Espanyol vs. Real Madrid por la Copa de la Reina

Este sábado 20 de diciembre, el Espanyol recibió la visita del Real Madrid femenino, que contó desde el arranque con la jugadora colombiana Linda Caicedo, así como con la lateral derecha Daniela Caracas.

A los 12 minutos apareció la magia de Linda Caicedo, quien tras recibir una asistencia de Caroline Weir, la exjugadora de América y Deportivo Cali definió con un potente remate de zurda desde fuera del área, el cual pegó en el palo derecho de la guardameta rival antes de terminar en el fondo de la red.



Vea el gol de Linda Caicedo con el Real Madrid femenino