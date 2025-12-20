Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / Vea el golazo de Linda Caicedo en Espanyol vs. Real Madrid por la Copa de la Reina

Vea el golazo de Linda Caicedo en Espanyol vs. Real Madrid por la Copa de la Reina

La jugadora colombiana anotó un tanto de gran factura para poner en ventaja a las ‘merengues’ en su visita al conjunto catalán, en el que milita la defensora Daniela Caracas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de dic, 2025
Linda Caicedo, delantera colombiana que milita en el Real Madrid.
Linda Caicedo, delantera colombiana que milita en el Real Madrid.
