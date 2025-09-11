Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS JAVIER SUÁREZ
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Harold Tejada en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 18?

¿Cómo quedó Harold Tejada en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 18?

Harold Tejada no solo es el mejor colombiano de la carrera sino que también hizo un destacado tiempo en la 'crono' de la jornada de este jueves.

Por: Caracol Sports
Actualizado: septiembre 11, 2025 12:43 p. m.
Comparta en:
Harold Tejada en la contrarreloj de la etapa 18.
Harold Tejada en la contrarreloj de la etapa 18.
Getty Images.