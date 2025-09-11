¿Cómo quedó Harold Tejada en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 18?

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) volvió a brillar en Valladolid al conquistar la contrarreloj individual de la Vuelta a España 2025, dos años después de su primer triunfo en esta misma ciudad. El recorrido, recortado a 12,2 kilómetros por motivos de seguridad, no impidió que el “gigante de Verbania” impusiera su potencia, logrando una media de 56,2 km/h y un tiempo de 13 minutos exactos. Esta victoria le permitió firmar un doblete en Pucela, tras su éxito en 2023. Colombia estuvo bien representada por Harold Tejada, quien se metió en el top-20 de la fracción.

La prueba estuvo marcada por un fuerte dispositivo policial que blindó Valladolid ante el temor de protestas. La etapa, originalmente de 27 kilómetros, perdió parte de su atractivo estratégico, pero mantuvo el espectáculo gracias a la exhibición del campeón italiano. Dan Hoole, primer referente serio con 13:19, apenas pudo disfrutar unos minutos en la silla caliente, pues Ganna destrozó su tiempo en 19 segundos.

Desde allí, el italiano esperó con calma a sus principales rivales. Jay Vine (UAE) estuvo cerca de dar la sorpresa, quedándose a un solo segundo, mientras que João Almeida terminó a siete segundos y Jonas Vingegaard, líder de la general, cedió 18, concluyendo noveno. El mejor colombiano de la jornada fue Harold Tejada, ya que registró el 20vo mejor tiempo, a solo 26 segundos de Ganna. El nacido en Pitalito, Huila, también es el 'escarabajo' más destacado en la general al ubicarse 12° a 15:45 del danés del Visma Lease a Bike. El corredor del Astana sueña con meterse entre los 10 mejores, pero está a 5:26 de conseguir ese objetivo.

Harold Tejada (XDS Astana Team), el mejor colombiano en el Critérium del Dauphiné 2025 AFP

El resultado tuvo impacto en la clasificación: Almeida logró recortar 10 segundos a Vingegaard, aunque aún necesita 40 más en la decisiva etapa de la Bola del Mundo para arrebatarle el maillot rojo. El danés, sin mostrar su mejor versión, salvó la jornada sin grandes daños.