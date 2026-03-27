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Gol Caracol  / Raphinha fue portador de malas noticias en Brasil, antes de juego amistoso contra Croacia

Raphinha fue portador de malas noticias en Brasil, antes de juego amistoso contra Croacia

Desde Brasil reportaron este viernes novedades con respecto a una de sus figuras, Raphinha, mismas que repercuten en su club Barcelona. ¡Atentos a lo que pasó con el extremo!

Por: EFE
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Raphinha, figura de la Selección Brasil.
Raphinha, figura de la Selección Brasil.
Getty

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