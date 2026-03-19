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Gol Caracol  / Luto en el Real Madrid; figura clave en la era de Jose Mourinho falleció

Luto en el Real Madrid; figura clave en la era de Jose Mourinho falleció

Este jueves, el Real Madrid se reportó en redes sociales para confirmar el sensible fallecimiento de un hombre que marcó época junto a Jose Mourinho en el club 'merengue'.

Por: EFE
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Iker Casillas, Silvino Louro y Jesús Fernández - Real Madrid.
Iker Casillas, Silvino Louro y Jesús Fernández - Real Madrid.
Getty Images.

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