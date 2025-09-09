Publicidad

Egan Bernal, orgulloso de ser colombiano: "Quería ganar con el maillot de campeón nacional"

Egan Bernal, orgulloso de ser colombiano: "Quería ganar con el maillot de campeón nacional"

Luego de ganar la etapa 16 de la Vuelta a España 2025, Egan Bernal se mostró muy contento por celebrar vestido con los colores nacionales de Colombia.

Por: Caracol Sports
Actualizado: septiembre 09, 2025 12:20 p. m.

Egan Bernal, ciclista colombiano.
Egan Bernal, ciclista colombiano.
Getty Images.