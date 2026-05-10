Linda Caicedo y Real Madrid femenino se quedaron con el 'derbi' contra Atlético; victoria 1-0

Caroline Weir, una de las mejores jugadoras de la Liga F cuyo futuro está en duda, decantó a favor del Real Madrid femenino el derbi contra el Atlético de Madrid con una gran volea en la acción más brillante de un duelo, en el que el conjunto 'rojiblanco' acabó por merecer un mejor resultado. Linda Caicedo jugó todo el compromiso en las 'merengues'.

El triunfo permite al cuadro de Pau Quesada mantener los tres puntos de ventaja sobre la Real Sociedad en la lucha por el subcampeonato, pero desveló una vez más lagunas en su fútbol que estuvieron a punto de costarle la victoria.

El Atlético, en tanto, se marcha con su primera derrota en el Alfredo Di Stéfano desde 2022, ya que desde entonces no había perdido en el feudo madridista. Aún así, lo hace después de haber tenido una notable capacidad de reacción, de haber dominado a su eterno rival y de haber tenido ocasiones para al menos empatar. Lo peor, ante la final de la Copa de la Reina del próximo sábado ante el Barcelona en el estadio Gran Canaria, fue que su capitana, la guardameta Lola Gallardo, se tuvo que retirar en el segundo tiempo con molestias en la pierna izquierda.



Linda Caicedo en Real Madrid femenino vs. Atlético de Madrid en Liga F. Foto: X de @realmadridfem

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La buena puesta en escena del Real Madrid, fraguada en la habilidad y velocidad de la colombiana Linda Caicedo, encontró la recompensa de la volea de Weir a los 25 minutos después de que la 'cafetera', la francesa Naoemie Feller y la propia escocesa rozasen el gol.

En cambio, el gol, en lugar de consolidar el juego del conjunto blanco motivó aún más a las pupilas de José Herrera. Las rojiblancas, que encadenaban ocho victorias consecutivas entre todas las competiciones, dieron un paso adelante, se adueñaron del balón y pasaron a dominar el encuentro.

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Con un Real Madrid cada vez más atrás, el Atlético de Madrid creció más con la entrada de la brasileña Luany y la internacional española Amaiur Sarriegi. Las ocasiones claras ante la germana Merle Frohms, titular de nuevo en lugar de Misa Rodríguez, se sucedieron, pero la falta de acierto condenó al conjunto rojiblanco, cuya superioridad mereció más que esta derrota firmada por la única luz del choque ante la meta rival que encendió Caroline Weir.



- Ficha técnica:

1 - Real Madrid: Frohms, Eva Navarro, Rocío Gálvez, Lakrar, Shei, Angeldahl, Irune, Weir (Toletti, m.78), Linda Caicedo, Alba Redondo (Athenea del Castillo, m.67) y Feller (María Méndez, m.90).

0 - Atlético de Madrid: Lola Gallardo (Patricia Larqué, m.62), Xénia Pérez, Lauren Leal, Andrea Medina, Rosa Otermín (Chinchilla, m.83), Boe Risa, Fiamma Benítez, Natalia Peñalvo, Alexia Fernández (Luany, m.62), Synne Jensen (Maca Portales, m.83) y Gio Garbelini (Amaiur Sarriegi, m.62).

Gol: 1-0, M.25: Weir.

Árbitra: Alicia Espinosa (Comité Madrileño). Amonestó a Alexia Fernández (m.24), Feller (m.71), Xénia Pérez (m.79), Irune (m.80) y Lauren Leal (m.94)

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Incidencias: Partido disputado en el estadio Alfredo di Stéfano. Asistió Sonia Bermúdez, seleccionadora nacional.