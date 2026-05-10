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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo y Real Madrid femenino se quedaron con el 'derbi' contra Atlético; victoria 1-0

Linda Caicedo y Real Madrid femenino se quedaron con el 'derbi' contra Atlético; victoria 1-0

La delantera colombiana desequilibró por la banda en el compromiso de la Liga F de España, que se llevó a cabo en el Alfredo Di Stéfano. Real Madrid femenino mantuvo el segundo lugar.

Por: EFE
Actualizado: 10 de may, 2026
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Linda Caicedo jugó en el triunfo del Real Madrid femenino sobre Atlético por Liga F.
Linda Caicedo jugó en el triunfo del Real Madrid femenino sobre Atlético por Liga F.
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