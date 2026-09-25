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Gol Caracol  / Parte médico de Kylian Mbappé, tras lesión en Turquía vs Francia; Real Madrid, en alerta

Parte médico de Kylian Mbappé, tras lesión en Turquía vs Francia; Real Madrid, en alerta

La Selección de Francia reveló en un corto comunicado cuál es la lesión que sufrió Kylian Mbappé, en el partido contra Turquía, en la Liga de las Naciones.

Por: EFE
Actualizado: 25 de sept, 2026
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Kylian Mbappé, jugador de Francia.
Kylian Mbappé, jugador de Francia.
afp.

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappe sufre "una lesión tendinosa y está descartado para el resto de la concentración", según publica en su cuenta oficial en redes sociales la Federación de Fútbol de Francia.

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"Tras su gol victorioso, Kylian Mbappé se lesionó la rodilla. Sufre una lesión tendinosa y está descartado para el resto de la concentración. ¡Que te recuperes pronto, Kylian!", señala la cuenta del equipo de Francia masculino.

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La dolencia del goleador francés está a la espera de pruebas pero las primeras exploraciones apuntan a una lesión tendinosa en la rodilla izquierda. El jugador, que se someterá a más exámenes este sábado, volverá a Madrid donde será visto por los médicos del club y donde se precisará el alcance de la dolencia y el tiempo de ausencia de los terrenos de juego.

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Previamente, Zinedine Zidane, que se estrenó este viernes como seleccionador de Francia, con un triunfo en Turquía (0-1) en la Liga de Naciones, reconoció que la lesión de Kylian Mbappe "no pinta bien" y aventuró que el delantero volverá a Madrid.

"No, no va bien. Mbappe no está bien", dijo al final del partido ante Turquía en la gran preocupación de la selección bleu y que empañó la primera victoria de Francia con Zidane en el banquillo.

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"Hubo hipertensión en la rodilla a causa del disparo", añadió Zidane. "Creo que regresará a Madrid." "No correremos NINGÚN riesgo", dijo Zidane.

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La lesión de Mbappe es la gran preocupación de Francia. El autor del primer gol de la era Zidane se lesionó solo, en el minuto 59, tras marcar el único tanto del partido. Se tocó la rodilla izquierda con gestos de dolor. Después, intentó volver al campo tras ser atendido pero momentos después se tiró al suelo, se tapó la cara e hizo gestos de que se había roto.

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