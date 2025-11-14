Liverpool busca desquitarse de Bayern Múnich, que se llevó a Luis Díaz; quieren a naciente figura

Aunque aún falta para que se abran los libros de inscripciones en las principales ligas de Europa, desde ya se empiezan a conocer versiones de prensa relacionadas con el interés de clubes grandes y de historia por futbolistas que se vienen destacando. Y uno de los equipos que se lleva miradas es Bayern Múnich, que bajo la dirección técnica de Vincent Kompany viene arrasando en la Bundesliga, de la que es líder con 28 puntos, fruto de 9 victorias y un empate (2-2 contra Unión Berlín), y también en la Champions League, en la que tiene 12 unidades, fruto de cuatro victorias.

Y entre las figuras más destacadas se encuentran el consagrado goleador Harry Kane, el colombiano Luis Díaz, quien cada vez es más importante en el andamiaje de ataque, y el francés Michael Olise, quien a sus 23 años tiene toda una carrera por delante y que viene mostrando sus cualidades, que ya llamaron la atención más allá de la Liga de Alemania.

Con ese panorama, en las últimas horas, el periodista Ekrem Konur, experto en transferencias, entregó información relacionada con Olise, a quien empezó a seguir y a analizar, desde hace un tiempo el Liverpool, que seguiría en la búsqueda de refuerzos para presente y futuro de la institución.

"Los de Anfield Road lo ven, a Olise, como el sucesor a largo plazo de Mohamed Salah, una de sus figuras", publicó Konur. De inmediato, llegaron los comentarios y muchos seguidores del mencionado comunicador asociaron el tema con la reciente llegada desde los 'reds' de Díaz Marulanda, quien pasa por uno de los mejores momentos de su carrera en las filas del Bayern.

"Manchester City, Chelsea y PSG también están siguiendo de cerca al mediocampista francés. El Bayern de Múnich se muestra reacio a vender y no considerará ofertas inferiores a 100-120 millones de euros", agregó el citado periodista en su cuenta de 'X', en la que cuenta con 239 mil seguidores.

¿Además de Olise, qué jugador de Bayern se quiere llevar Barcelona?

De acuerdo a versiones de diarios catalanes, Barcelona estaría interesado en contar con los servicios de Harry Kane. "La situación de Barça y Kane indica que sus destinos podrían cruzarse el próximo verano. En Inglaterra tienen claro que se va a dar el fichaje, pero a estas alturas no hay nada decidido, ni mucho menos. Lo único cierto es que el club blaugrana se ha informado de su situación por lo que pueda pasar por Lewandowaski", apuntó 'Sport'.

