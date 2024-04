Liverpool y Luis Díaz, a volver a sonreír: los 'reds' retoman la acción en la Premier contra Fulham

Liverpoolconcentra todos sus esfuerzos en la Premier League, luego de decirle adiós a sus aspiraciones en el 'viejo continente', en la Europa League. La plantilla de Anfield Road tendrá una nueva batalla en pro del 'trono' en la máxima división de Inglaterra y el rival a vencer será el Fulham, y están obligados a ganar. Se espera que el guajiroLuis Díaz sea de la partida en el equipo dirigido por Jürgen Klopp.

En la actualidad, el rojo de la ciudad de Liverpool suma 71 puntos y es parcialmente tercero en la tabla general,que comanda Arsenal con 74 unidades. Eso sí, los 'gunners' tienen un partido más con respecto a los de Merseyside. El otro club que lucha también por el título es el Manchester City, - que esta jornada no jugó, puesto que tenía actividad en la FA Cup -; pero aún así tienen 73 enteros.

Así las cosas, un triunfo es más que necesario para la escuadra de 'Lucho' y compañía si quieren seguir en la 'puja' por quedarse con el trofeo a final de la temporada 2023/2024. Recordemos además de quedar eliminados por el Atalanta en la Europa League, Liverpool había caído con el Crystal Palace, de Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, por 0-1 en Anfield.

¿A qué horas es el partido entre Fulham y Liverpool?

El compromiso válido por la jornada 34 de la Premier League se jugará este domingo 21 de abril en el estadio Craven Cottage, la casa de la escuadra londinense. El balón rodará a las 10:30 de la mañana y se podrá ver EN VIVO ONLINE por la plataforma de 'streaming' de Star +.

Luis Díaz es una de las grandes figuras del Liverpool. Richard Sellers/Allstar/Getty Images

¿Cómo llega el Fulham al compromiso contra los 'reds'?

Del lado de los 'whites' quieren ser una 'piedra en el zapato' para el Liverpool. Fulham se ubica en la parte media de la tabla de la Premier con 42 puntos, tras 33 jornadas disputadas.

Las voces de los protagonistas

En la antesala del compromiso contra el Fulham, Jürgen Klopp, DT del Liverpool, se refirió a la actualidad de su plante.

"No recuerdo ninguna temporada en la que no hubiera momentos en los que pensaras: 'Deberíamos haber ganado eso, deberíamos haber hecho aquello', ese tipo de cosas. Es parte de nuestra vida constantemente. Tienes que lidiar con ello. Nunca se trata de cuántos golpes recibes, siempre se trata de cómo los manejas, los pocos que les permites, y así es como tenemos que lidiar con la situación, como siempre lo hicimos. Tenemos que asegurarnos de volver a convertirnos en ese oponente de cada equipo contra el que no quieren jugar", expresó el técnico alemán en declaraciones que recoge la página web oficial del club.

Luis Díaz con Jurgen Klopp. Foto: AFP