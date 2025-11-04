"Perder la final de la Copa América va a doler toda la vida, es una herida que quedará abierta"

Luego de ocho años de ausencia, la Selección Colombia volverá a participar en una Copa del Mundo. La ‘tricolor’, bajo la dirección técnica de Néstor Lorenzo, confía en hacer una destacada presentación en suelo norteamericano.

A pesar del bajón que tuvo durante las Eliminatorias Sudamericanas, el combinado nacional genera altas expectativas para la cita orbital, en la que espera ser protagonista y superar lo logrado en Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final cayendo frente al equipo anfitrión.

Jefferson Lerma sueña en grande con Colombia

Jefferson Lerma, mediocampista de la Selección Colombia, celebra su gol contra México, en partido preparatorio Getty Images

Uno de los jugadores clave en el esquema de Néstor Lorenzo es el volante Jefferson Lerma, actualmente al servicio del Crystal Palace de Inglaterra.

En diálogo con el programa 'Fútbol Total' de 'DSports', el exjugador de Atlético Huila, Levante y Bournemouth habló de varios temas, entre ellos el gran objetivo para el Mundial de 2026.

Lerma dejó en firme el deseo del grupo para el campeonato, que por primera vez contará con la participación de 48 equipos: “Nosotros pensamos en disputar los ocho partidos, tenemos que ir paso a paso”.

El mediocampista también destacó la unión del grupo y el liderazgo de los referentes: “Tenemos experiencia y juventud. Somos una familia donde se respira tranquilidad, admiración y respeto por cada uno, no importa la edad. Tenemos buenos líderes como James (Rodríguez) y David (Ospina), que han tomado las riendas del grupo”.

En cuanto a la final de la Copa América 2024, en la que Colombia cayó ante Argentina, Lerma fue sincero sobre las emociones que dejó aquel torneo:

“Estamos ilusionados, eso no ha cambiado. Este ha sido un camino de mucho aprendizaje. Lastimosamente en su momento nos estrellamos cuando estuvimos cerca de nuestro sueño, de los más anhelados era ser campeones, pero esto continúa, así es la vida (…) dentro de pocos meses tenemos una gran oportunidad de revertir la situación. Lo de la Copa América va a doler toda la vida, es una herida que quedará abierta. Fue un buen espectáculo, para mí Colombia puso el ritmo y el fútbol, pero no pudimos concretar (…) tuvimos un bache y no pudimos clasificar a Catar. Te recuperas, viene una persona nueva que fortalece un grupo y llegas una final nuevamente después de 23 años”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

El combinado ‘cafetero’ continuará con su preparación para la Copa del Mundo de 2026 cuando se mida el 15 y 18 de noviembre ante Nueva Zelanda y Australia, respectivamente.