Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Mala noticia para Bayer Múnich y Luis Díaz; titular se lesionó y será 'baja' por más de dos semanas

Mala noticia para Bayer Múnich y Luis Díaz; titular se lesionó y será 'baja' por más de dos semanas

Luego de sufrir un golpe en el partido contra Colonia, uno de los jugadores de mayor confianza de Vincent Kompany tuvo revisión médica y revelaron el tiempo que estará por fuera de las canchas.

Por: EFE
Actualizado: 15 de ene, 2026
Comparta en:
Jugadores del Bayer Múnich.
Jugadores del Bayer Múnich.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad