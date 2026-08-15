¿Luis Javier Suárez perdió la titularidad en Sporting Lisboa?; "no está en las mejores condiciones"

Pese a la victoria por 3-2 frente a Guimaraes, el pasado viernes; en Lisboa buscan respuestas frente al nuevo papel de Luis Javier Suárez en el Sporting, cuadro en el que ha empezado de suplente para estas dos primeras jornadas de Liga.

Y es que, el futbolista colombiano, quien fue sinónimo de gol y grandes actuaciones en la campaña pasada con los ‘leones’; al parecer ahora está relegado al banquillo de suplentes por su entrenador, siendo una de las alternativas en el campo para cuando las cosas se pongas difíciles o se compliquen.

Justamente, por eso a Rui Borgues le preguntaron por el ‘cafetero’ en la rueda de prensa, posterior a la victoria por 3-2 contra Guimaraes el pasado viernes, en donde Suárez ingresó desde el banco a los 65 minutos de partido.

Luis Javier Suárez jugador del Sporting de Lisboa AFP

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"Eso no es relevante. Son ustedes quienes crean el problema. No está en las mejores condiciones físicas para jugar 90 minutos. Es un gran jugador, tuvo una gran temporada y seguirá ayudando al Sporting", respondió Borgues a la prensa, dejando claro que los rumores o informaciones que plantean una ruptura interna es mentira.



Incluso, el entrenador destacó las cualidades del colombiano, a quien, eso sí, no lo ve en buena forma todavía para jugar una determinada cantidad de minutos importantes; esto, teniendo en cuenta que viene de una larga temporada, pero también porque jugó la Copa del Mundo con la Selección Colombia.

Ahora, Suárez se encuentra en un proceso de adaptación y reintegro a la competencia, tras unos varios días de descanso. Lo más probable es que con el pasar de las semanas y los partidos, Luis Javier se reencuentre con esa mejor versión, que lo hizo ser figura en la temporada pasada.

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Ahora, no todo fueron elogios, pues Rui Borgues también dejó contundente mensaje para los que entraron como alternativas desde el banco en el encuentro pasado, que terminó 2-2 frente a Estrela Amadora. Dentro de esos, está Luis Suárez, a quien le hicieron ‘jalón de orejas’, pues la participación en campo no estuvo a la altura.

“En Estrela, los que entraron no dieron la talla. Ahora (contra Guimaraes) no tuvo nada que ver con eso. El equipo ya presionaba menos, estaba perdiendo el rumbo. Empezamos a caer en la desconfianza. Hacemos sustituciones cuando creo que es necesario. A veces cometemos errores, pero así es el fútbol”, indicó el entrenador, explicando, además, el porqué de los cambios durante el juego.

Francisco Trincão y Luis Javier Suárez; jugadores del Sporting de Lisboa AFP

El próximo encuentro de Sporting Lisboa es el sábado 22 de agosto, enfrentando a Fútbol Club Alverca, por la tercera jornada en la Liga de Portugal.