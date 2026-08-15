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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / ¿Luis Javier Suárez perdió la titularidad en Sporting Lisboa?; "no está en las mejores condiciones"

¿Luis Javier Suárez perdió la titularidad en Sporting Lisboa?; "no está en las mejores condiciones"

El entrenador de Sporting Lisboa se refirió al nuevo papel del colombiano en el plantel, quien ha venido siendo suplente en los dos primeros encuentros de Liga.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 15 de ago, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa.
Foto tomada del X de @SportingCP

Pese a la victoria por 3-2 frente a Guimaraes, el pasado viernes; en Lisboa buscan respuestas frente al nuevo papel de Luis Javier Suárez en el Sporting, cuadro en el que ha empezado de suplente para estas dos primeras jornadas de Liga.

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Y es que, el futbolista colombiano, quien fue sinónimo de gol y grandes actuaciones en la campaña pasada con los ‘leones’; al parecer ahora está relegado al banquillo de suplentes por su entrenador, siendo una de las alternativas en el campo para cuando las cosas se pongas difíciles o se compliquen.

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Justamente, por eso a Rui Borgues le preguntaron por el ‘cafetero’ en la rueda de prensa, posterior a la victoria por 3-2 contra Guimaraes el pasado viernes, en donde Suárez ingresó desde el banco a los 65 minutos de partido.

Luis Javier Suárez
Luis Javier Suárez jugador del Sporting de Lisboa
AFP

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"Eso no es relevante. Son ustedes quienes crean el problema. No está en las mejores condiciones físicas para jugar 90 minutos. Es un gran jugador, tuvo una gran temporada y seguirá ayudando al Sporting", respondió Borgues a la prensa, dejando claro que los rumores o informaciones que plantean una ruptura interna es mentira.

Incluso, el entrenador destacó las cualidades del colombiano, a quien, eso sí, no lo ve en buena forma todavía para jugar una determinada cantidad de minutos importantes; esto, teniendo en cuenta que viene de una larga temporada, pero también porque jugó la Copa del Mundo con la Selección Colombia.

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Ahora, Suárez se encuentra en un proceso de adaptación y reintegro a la competencia, tras unos varios días de descanso. Lo más probable es que con el pasar de las semanas y los partidos, Luis Javier se reencuentre con esa mejor versión, que lo hizo ser figura en la temporada pasada.

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Ahora, no todo fueron elogios, pues Rui Borgues también dejó contundente mensaje para los que entraron como alternativas desde el banco en el encuentro pasado, que terminó 2-2 frente a Estrela Amadora. Dentro de esos, está Luis Suárez, a quien le hicieron ‘jalón de orejas’, pues la participación en campo no estuvo a la altura.

“En Estrela, los que entraron no dieron la talla. Ahora (contra Guimaraes) no tuvo nada que ver con eso. El equipo ya presionaba menos, estaba perdiendo el rumbo. Empezamos a caer en la desconfianza. Hacemos sustituciones cuando creo que es necesario. A veces cometemos errores, pero así es el fútbol”, indicó el entrenador, explicando, además, el porqué de los cambios durante el juego.

Francisco Trincão y Luis Javier Suárez
Francisco Trincão y Luis Javier Suárez; jugadores del Sporting de Lisboa
AFP

El próximo encuentro de Sporting Lisboa es el sábado 22 de agosto, enfrentando a Fútbol Club Alverca, por la tercera jornada en la Liga de Portugal.

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