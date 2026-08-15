Juan Guillermo Cuadrado puso su 'granito' de arena tras el terremoto, junto a Lucumí y Cuesta

A causa del reciente terremoto que sacudió a nuestro país el pasado lunes 10 de agosto; varias han sido las ayudas internas y externas que ha ido recibiendo Colombia para los miles de damnificados en las distintas ciudades del territorio nacional.

Ahora, uno de los que se une a esta importante iniciativa es Juan Guillermo Cuadrado, quien, por medio de su fundación, comunicó que ya iniciaron las gestiones para ayudar a las víctimas de este desastre natural.

Pero eso no es todo, pues, en compañía y colaboración de dos futbolistas de Selección Colombia; el ‘panita’ ya empezó con las ayudas humanitarias, que tiene puntos estratégicos, siendo estas las más afectadas por el terremoto de 7.4 de magnitud.

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“Buenaventura, Yuto, Condoto, población indígena Emberá en Tutunendo y San José del Palmar,son algunas de las poblaciones que recibirán de forma priorizada las donaciones. Futbolistas como Carlos Cuesta y Jhon Lucumí se han unido a Juan Guillermo Cuadrado para hacer posible que esa ayuda humanitaria llegue a las zonas más afectadas”, indicó el comunicado de la fundación de Cuadrado.



¿Cómo se coordinará la entrega de ayudas?

Así como lo manifestó el mismo lateral, por medio de un comunicado que compartió hace un par de minutos; después de hacer el estudio para identificar las zonas más afectadas por este terremoto, se iniciará con la posterior entrega de las ayudas.

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Según informó Juan Guillermo Cuadrado, se priorizó especialmente el departamento del Chocó, que es uno de los más afectados y golpeados por este desastre natural.

“Con el propósito de garantizar que cada donación tenga un destino claro y un impacto real, la Fundación ha puesto en marcha una operación logística que articula a distintas organizaciones y figuras del deporte, priorizando inicialmente al departamento del Chocó, que es una de las zonas más golpeadas por la emergencia”, indicó el comunicado de la fundación del futbolista colombiano.

El terremoto dejó grandes afectaciones en infraestructura. colprensa.

Sumado a eso, el ‘Panita’ comunicó que las ayudas se estarán entregando en las próximas horas de manera inmediata, con fecha ya definida: “En esta línea, las donaciones que se reciban hasta el lunes 17 de agosto serán destinadas a varios territorios clave: el municipio de Yuto, en articulación con la Fundación La Luchada Robledo; Condoto, con el apoyo del futbolista Carlos Cuesta; la comunidad indígena Emberá en Tutunendo; y San José del Palmar. Así mismo, se contempla el envío de ayudas hacia Buenaventura, en coordinación con el equipo del también futbolista Jhon Lucumí”.

“La movilización hacia estas zonas está prevista para el próximo 20 de agosto, con el acompañamiento de un equipo de voluntarios comprometidos con llevar la ayuda y entregarla de forma directa y oportuna a las personas damnificadas”, agregó Juan Guillermo Cuadrado.