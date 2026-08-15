Edson Tortolero; "he vivido 3 terremotos, pero estoy agradecido con América, es maravilloso"

El terremoto en Colombia afectó varias ciudades de nuestro país, una de ellas fue Cali, donde un futbolista extranjero del América se ha visto pejudicado, especialmente en lo mental, ya que también hace algunos meses le tocó vivir una experiencia similar, pero en su natal país: Venezuela. Se trata de Edson Tortolero, quien ha tenido que recibir el apoyo psicologico en el club vallecaucano.

Por eso, en medio de sus angustias luego de tener que atravesar esta situación en tan poco tiempo, decidió agradecer a los que han estado pendientes, y sobre todo enviar un mensaje de unidad en los tiempos difíciles que hay recientemente.

Tortolero aseveró que se siente más tranquilo en las últimas horas, y por eso aprovechó para mandar fortaleza a las familias de las víctimas, a quienes han perdido familiares o sus bienes materiales, especialmente sus hogares afectados.

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Mensaje de Edson Tortolero, jugador de América de Cali:

Queridos familiares, amigos, colegas, seguidores y todas las personas que han estado pendiente de mi situación.

Quiero dejar mediante este escrito ya que para nadie es un secreto la fuerte que ha sido para mí estos últimos 2 meses, por qué me ha tocado vivir 3 terremotos de tal magnitud los cuales fueron 2 en mi país y viviendo una situación de un AMIGO/HERMANO desde muy cerca y este último acá en Cali Colombia la cual ha sido fuerte para mí en la parte mental pero he llegado a un lugar maravilloso y el cual estoy agradecido con la institución AMÉRICA DE CALI, mis compañeros, cuerpo técnico, directivos y mucha gente de Cali que en tan poco tiempo y otros sin conocerme han estado atentos y que desde el día que sucedió han estado pendiente me han hecho sentir tranquilo y me han brindado el cariño y el apoyo que amerita la situación y no solo a mí si no también a mis compañeros y muchas personas que se han visto afectadas en la ciudad.

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Sin más que agregar gracias por el apoyo que también me han brindado desde Venezuela salimos. Bendecidos y agradecidos de poder seguir disfrutando de la vida y los designios de Dios.

Oramos para que Dios único y todopoderoso le dé fortaleza y entendimiento para esas personas que se han visto afectadas tras estas situaciones tanto en mi país VENEZUELA y como en este segundo hogar que me ha abierto las puertas con todo el corazón COLOMBIA.

¿Quién es Edson Tortolero?

Es un habilidoso atacante venezolano, de 28 años, que llegó para esta temporada al América de Cali procedente del Carabobo, en su país natal. Se destaca por su velocidad y presencia en el frente de ataque. A nivel de clubes ha hecho parte de elencos como Táchira, Potros Barinas, Deportivo JBL, y a nivel internacional, además de Colombia, ha militado en Centenario y Universitario (Panamá), MSK Zilina (Eslovaquia), y ha tenido convocatorias en la selección vinotinto.